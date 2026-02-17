  • 17.02.2026, 14:05:32
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World Dog Show kommt 2027 nach Niederösterreich

LH Mikl-Leitner: World Dog Show 2027 ist Gewinn für NÖ als international bewährten Veranstaltungsstandort

St. Pölten (OTS) - 

Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner begrüßt die Entscheidung des Österreichischen Kynologenverbandes, die World Dog Show 2027 in Tulln auszutragen: „Diese Entscheidung ist eine wunderbare Nachricht für unser ganzes Bundesland und ein starkes Zeichen des Vertrauens in Niederösterreich als international bewährten Veranstaltungsstandort. Tulln bietet mit seiner modernen Infrastruktur und langjährigen Messekompetenz beste Voraussetzungen für ein Event dieser Größenordnung. Gleichzeitig wird die World Dog Show tausende Gäste aus aller Welt nach Niederösterreich bringen – mit spürbaren positiven Effekten für Tourismus, Gastronomie und zahlreiche regionale Betriebe. Solche internationalen Großveranstaltungen sind ein bedeutender Wirtschaftsmotor für die gesamte Region. Sie sorgen für Wertschöpfung, Nächtigungen und nachhaltige Impulse. Niederösterreich wird sich dabei einmal mehr als gastfreundliches, leistungsstarkes und lebenswertes Bundesland präsentieren, das internationale Gäste herzlich willkommen heißt. Ich danke dem Österreichischen Kynologenverband für das Vertrauen und freue mich schon heute darauf, 2027 Besucherinnen und Besucher aus aller Welt bei uns in Niederösterreich begrüßen zu dürfen.“

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