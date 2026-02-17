  • 17.02.2026, 12:05:32
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World Dog Show 2027 findet in Tulln statt

Tierschutz-Landesrat Susanne Rosenkranz begrüßt Entscheidung des Österreichischen Hundeverbandes (ÖKV)

St. Pölten (OTS) - 

Der Österreichische Kynologenverband (ÖKV) unter seinem Präsidenten Mag. Philipp Ita hat bekanntgegeben, dass die World Dog Show 2027 in Tulln (Niederösterreich) stattfinden wird. „Wir freuen uns, dass die Wahl auf Tulln gefallen ist“, so Landesrat Susanne Rosenkranz. „Niederösterreich war bereits mehrfach Austragungsort von Tierveranstaltungen und verfügt über umfassende Erfahrung in der Organisation von Großevents. Die Entscheidung des ÖKV ist ein starkes Signal für unseren Standort.Tulln bietet optimale Voraussetzungen für eine Veranstaltung dieser Größenordnung, um Gäste und Teilnehmer aus aller Welt professionell zu empfangen“, freut sich Landesrat Susanne Rosenkranz über diese Neuigkeit.

Ausschlaggebend für die Wahl Tullns waren laut Veranstalter insbesondere die verfügbaren Hallenflächen sowie optimale internationale Logistik mit einer leistungsfähigen Infrastruktur für tausende Hunde und Gäste aus aller Welt.

„Die World Dog Show ist nicht nur ein Höhepunkt für Hundeliebhaber, sondern auch ein bedeutender Wirtschaftsfaktor für die gesamte Region“, betont Rosenkranz.

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