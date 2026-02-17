Wien (OTS) -

Datum: 20. Februar 2026, 11:00 Uhr

Ort: Parlament, Wien

Bildstarke Medienaktion der Volkshilfe Österreich und der Sozialistischen Jugend zum Welttag der sozialen Gerechtigkeit. Mit einer symbolischen „Bodenwaage“ machen die Organisationen die extreme Schieflage in Österreich sichtbar. Im Zentrum steht die Forderung nach einer Reichensteuer als Hebel für mehr soziale Gerechtigkeit.

Gesprächspartner*innen vor Ort: Volkshilfe-Direktor Erich Fenninger und Judith Ranftler, Bereichsleitung Soziale Arbeit, Pflege, Forschung und Sozialpolitik

AVISO Aktion vor dem Parlament: „Die Macht der Vielen“ – Volkshilfe und Sozialistische Jugend fordern Vermögens- und Erbschaftssteuern

Bildstarke Medienaktion der Volkshilfe Österreich und der Sozialistischen Jugend zum Welttag der sozialen Gerechtigkeit. Mit einer symbolischen „Bodenwaage“ machen die Organisationen die extreme Schieflage in Österreich sichtbar. Im Zentrum steht die Forderung nach einer Reichensteuer als Hebel für mehr soziale Gerechtigkeit.

Datum: 20.02.2026, 11:00 Uhr

Art: Pressetermine

Ort: Parlament



1010 Dr. Karl-Renner-Ring 3

Österreich