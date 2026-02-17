- 17.02.2026, 10:04:32
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AVISO Aktion vor dem Parlament: „Die Macht der Vielen“ – Volkshilfe und Sozialistische Jugend fordern Vermögens- und Erbschaftssteuern
Medienaktion zum Welttag der sozialen Gerechtigkeit
Datum: 20. Februar 2026, 11:00 Uhr
Ort: Parlament, Wien
Bildstarke Medienaktion der Volkshilfe Österreich und der Sozialistischen Jugend zum Welttag der sozialen Gerechtigkeit. Mit einer symbolischen „Bodenwaage“ machen die Organisationen die extreme Schieflage in Österreich sichtbar. Im Zentrum steht die Forderung nach einer Reichensteuer als Hebel für mehr soziale Gerechtigkeit.
Gesprächspartner*innen vor Ort: Volkshilfe-Direktor Erich Fenninger und Judith Ranftler, Bereichsleitung Soziale Arbeit, Pflege, Forschung und Sozialpolitik
AVISO Aktion vor dem Parlament: „Die Macht der Vielen“ – Volkshilfe und Sozialistische Jugend fordern Vermögens- und Erbschaftssteuern
Bildstarke Medienaktion der Volkshilfe Österreich und der Sozialistischen Jugend zum Welttag der sozialen Gerechtigkeit. Mit einer symbolischen „Bodenwaage“ machen die Organisationen die extreme Schieflage in Österreich sichtbar. Im Zentrum steht die Forderung nach einer Reichensteuer als Hebel für mehr soziale Gerechtigkeit.
Datum: 20.02.2026, 11:00 Uhr
Art: Pressetermine
Ort: Parlament
1010 Dr. Karl-Renner-Ring 3
Österreich
Rückfragen & Kontakt
Volkshilfe
Ulrike Schöflinger
Telefon: 067683402247
E-Mail: [email protected]
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