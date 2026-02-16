Das ist die Vorwahl von YELLLOW: 0693

Wien (OTS) -

Mit 1. April 2026 startet die Österreichische Post AG ihr neues Mobilfunkangebot YELLLOW – und zwar mit der neuen Vorwahl 0693. Jeder Anruf wird damit zum kleinen Markenstatement am Smartphone-Display: Auch mit YELLLOW ist die Österreichische Post immer da, wenn sie gebraucht wird.

Sollten Kund*innen ihre bisherige Rufnummer bei einem Wechsel zu YELLLOW mitnehmen wollen, ist natürlich eine kostenlose Rufnummernmitnahme möglich.

Kürzlich ging auch die Website von YELLLOW online: www.YELLLOW.at. Interessierte haben die Möglichkeit, sich für den Newsletter anzumelden, um gleich zum Start am 1. April als Erstes die Launchangebote zu erhalten.

Das bietet YELLLOW

Während viele andere Mobilfunkanbieter*innen entweder auf Discount-Image oder komplexe Premium-Pakete mit Vertragsbindung setzen, bietet YELLLOW eine klare Alternative:

Günstige Tarife ohne Vertragsbindung

Einfache, leicht verständliche Angebote

Persönliche Beratung am Schalter bei rund 1.700 Postfilialen und Postpartnern

Verlässliche Netzqualität eines großen Anbieters

YELLLOW ist das neue und unkomplizierte „Hallo, wir sind für dich da!“ in der Welt der österreichischen Telekommunikation.