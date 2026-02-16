  • 16.02.2026, 09:30:35
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Das ist die Vorwahl von YELLLOW: 0693

Ab 1. April 2026 bei allen rund 1.700 Postfilialen und Postpartnern erhältlich

Wien (OTS) - 

Mit 1. April 2026 startet die Österreichische Post AG ihr neues Mobilfunkangebot YELLLOW – und zwar mit der neuen Vorwahl 0693. Jeder Anruf wird damit zum kleinen Markenstatement am Smartphone-Display: Auch mit YELLLOW ist die Österreichische Post immer da, wenn sie gebraucht wird.

Sollten Kund*innen ihre bisherige Rufnummer bei einem Wechsel zu YELLLOW mitnehmen wollen, ist natürlich eine kostenlose Rufnummernmitnahme möglich.

Kürzlich ging auch die Website von YELLLOW online: www.YELLLOW.at. Interessierte haben die Möglichkeit, sich für den Newsletter anzumelden, um gleich zum Start am 1. April als Erstes die Launchangebote zu erhalten.

Das bietet YELLLOW

Während viele andere Mobilfunkanbieter*innen entweder auf Discount-Image oder komplexe Premium-Pakete mit Vertragsbindung setzen, bietet YELLLOW eine klare Alternative:

  • Günstige Tarife ohne Vertragsbindung
  • Einfache, leicht verständliche Angebote
  • Persönliche Beratung am Schalter bei rund 1.700 Postfilialen und Postpartnern
  • Verlässliche Netzqualität eines großen Anbieters

YELLLOW ist das neue und unkomplizierte „Hallo, wir sind für dich da!“ in der Welt der österreichischen Telekommunikation.

YELLLOW

Das neue Mobilfunkangebot der Österreichischen Post!

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