AVISO: Di, 17.2., 10 Uhr: Überparteiliches Pressegespräch mit Expert:innen zu „Ukraine im 4. Kriegswinter: Humanitäre Herausforderungen“

Wien (OTS) -

Einladung zum überparteilichen Pressegespräch im Parlament zu „Ukraine im vierten Kriegswinter: Humanitäre Herausforderungen“

Fast vier Jahre nach Beginn des russischen Angriffskrieges steht die Ukraine im nunmehr vierten Winter des Krieges. Anhaltende Angriffe auf Energie und Zivilinfrastruktur, extreme Kälte und eine zunehmende Erschöpfung der Bevölkerung verschärfen die humanitäre Lage und stellen die ukrainische Zivilgesellschaft vor massive Herausforderungen. Vertreter:innen von ÖVP, SPÖ, NEOS und Grüne betonen gemeinsam mit Expert:innen die weiterhin dringend benötigte Unterstützung für die Ukraine sowie die bedeutende Rolle österreichischer Hilfsorganisationen, Städte, Gemeinden und der Zivilgesellschaft.

Teilnehmer:innen:

Andreas Achrainer, Ukraine Flüchtlingskoordination

Cornelius Granig, Präsident der Ukrainehilfe

Sowie die Abgeordneten von ÖVP, SPÖ, NEOS und Grünen: Andreas Minnich, Petra Bayr, Henrike Brandstötter und David Stögmüller

Zeit: Dienstag, 17. Februar 2026 – 10 Uhr

Ort: Parlament, Besprechung 6 (Fellerer/Wörle – Raum hinter dem Plenarsaal)



Die Vertreter:innen der Medien sind herzlich willkommen.

Wir bitten um Anmeldung unter: [email protected]

Überparteiliches Pressegespräch mit Expert:innen zu „Ukraine im 4. Kriegswinter: Humanitäre Herausforderungen“

Datum: 17.02.2026, 10:00 Uhr

Ort: Parlament, Besprechung 6 (Fellerer/Wörle – Raum hinter dem Plenarsaal)

Dr. Karl Renner-Ring 3

1017 Wien