  • 12.02.2026, 20:04:02
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Bundesheer: Silber für Österreichs Rodel-Mixed-Team

Starker Auftritt der Heeressportlerinnen und Heeressportler im Eiskanal

Team Österreich mit Lisa Schulte, Thomas Steu, Wolfgang Kindl, Jonas Müller, Selina Egle und Lara Kipp holen Silber
Wien (OTS) - 

Österreichs Rodel-Heeressportlerinnen und Heeressportler setzten ihre Erfolgsserie im abschließenden Mixed-Team-Bewerb fort und sicherten sich die Silbermedaille. Nach insgesamt vier Läufen musste sich das Österreichische Team lediglich Deutschland geschlagen geben.

Verteidigungsministerin Klaudia Tanner: „Diese Medaille ist das Ergebnis harter Arbeit und eines unglaublichen Teamgeists. Jeder einzelne Lauf war entscheidend. Die Silbermedaille im Mixed-Team-Bewerb dokumentiert eindrucksvoll die internationale Wettbewerbs- und Leistungsfähigkeit unserer Heeressportlerinnen und Heeressportler.“

Für Österreich gingen Lisa Schulte und der Heeressportler Zugsführer Jonas Müller im Einsitzer an den Start. Im Doppelsitzer der Damen traten die Korporäle Selina Egle und Lara Kipp an. Bei den Herren starteten die Zugsführer Thomas Steu und Wolfgang Kindl. Mit konstant starken Leistungen in allen Durchgängen bestätigte das Team seine internationale Klasse.

Das Heeressportzentrum fördert mit seinen elf Heeres-Leistungssportzentren seit 1962 den österreichischen Leistungssport. Jährlich sind circa 495 Personen, davon 30 im Behindertensport, Teil des Förderprogramms des Heeressports. Traditionell stellt der Heeressport zahlreiche Teilnehmer bei sportlichen Großveranstaltungen wie den Olympischen- und Paralympischen Spielen sowie Europa- und Weltmeisterschaften. Die Athleten des Bundesheeres haben bereits in der Vergangenheit unzählige Erfolge und Medaillen für Österreich erzielt.

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Telefon: +43 664-622-1005
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