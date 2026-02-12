  • 12.02.2026, 15:42:33
  • /
  • OTS0119

NEOS an ÖVP: Reformen im Bildungsbereich sind überfällig

Von Künsberg Sarre: „Nach Jahrzehnten des Stillstands werden nun endlich konsequente Reformen im Bildungsbereich umgesetzt. Blockade der ÖVP unverständlich.“

Wien (OTS) - 

„Das reflexartige Nein zu jeglicher Reform im Bildungssystem, das von der ÖVP jetzt kommt, zeigt, warum unser Land in so vielen Bereichen so schlecht dasteht“, sagt NEOS-Bildungssprecherin Martina von Künsberg Sarre.

Dass die Schule auf gesellschaftspolitische Umbrüche und neue digitale Herausforderungen reagieren muss und entsprechend neue Schwerpunkte gesetzt und auch die Lehrpläne an das 21. Jahrhundert angepasst werden müssen, sei unbestritten, so von Künsberg Sarre. „Die künstliche Aufregung geht also völlig ins Leere. Ich erwarte mir, dass sich alle Parteien konstruktiv einbringen und nicht jede Veränderung im Schulsystem von vornherein ablehnen.“

Von Künsberg Sarre weist die Aussagen von ÖVP-Abgeordneter Romana Deckenbacher scharf zurück, dass die Lehrplan-Reform sich in Klein-Klein verliere: „Die Reform ist kein Klein-Klein, sie geht Schritt für Schritt in die richtige Richtung für eine bessere und zukunftsgerichtete Bildung, die den Ansprüchen der Zeit gerecht wird.“

Rückfragen & Kontakt

NEOS Parlamentsklub
Presseabteilung

Telefon: 0676/4194951 (bitte nur Anrufe, keine SMS)
E-Mail: [email protected]

(Ausschließlich für Medienanfragen!
Bürger:innenanfragen bitte an [email protected] )

OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT | NEK

Bei Facebook teilen
Bei X teilen
Bei LinkedIn teilen
Bei Xing teilen
Bei Bluesky teilen

Stichworte

Channel

Parlamentsklub der NEOS

Rückfragen & Kontakt

NEOS Parlamentsklub
Presseabteilung

Telefon: 0676/4194951 (bitte nur Anrufe, keine SMS)
E-Mail: [email protected]

(Ausschließlich für Medienanfragen!
Bürger:innenanfragen bitte an [email protected] )

So erreichen Sie uns

APA-Comm GmbH
Laimgrubengasse 10
1060 Wien, Österreich

PR-Desk Support
Tel. +43 1 36060-5310

APA-Salesdesk
Tel. +43 1 36060-1234

Services

PR-Desk
APA-OTS-Video
APA-Fotoservice
Cookie-Präferenzen


OTS-App
Bild mit den Logo und Schriftzug vom Google Play Store
Bild mit den Logo und Schriftzug von Apples App Store
Channels

Politik
Wirtschaft
Finanzen
Chronik
Kultur
Medien
Karriere
Tourismus

Bleiben Sie informiert

OTS-Mailabo
APA-Blog


Newsletter Abonnieren
© 1997 - 2025 APA-Comm GmbH und der jeweilige Aussender. Alle Rechte vorbehalten.
Hilfe / Datenschutz / Impressum / Offenlegung / AGB / Cookie-Präferenzen / Copyright