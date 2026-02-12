NEOS an ÖVP: Reformen im Bildungsbereich sind überfällig

Wien (OTS) -

„Das reflexartige Nein zu jeglicher Reform im Bildungssystem, das von der ÖVP jetzt kommt, zeigt, warum unser Land in so vielen Bereichen so schlecht dasteht“, sagt NEOS-Bildungssprecherin Martina von Künsberg Sarre.

Dass die Schule auf gesellschaftspolitische Umbrüche und neue digitale Herausforderungen reagieren muss und entsprechend neue Schwerpunkte gesetzt und auch die Lehrpläne an das 21. Jahrhundert angepasst werden müssen, sei unbestritten, so von Künsberg Sarre. „Die künstliche Aufregung geht also völlig ins Leere. Ich erwarte mir, dass sich alle Parteien konstruktiv einbringen und nicht jede Veränderung im Schulsystem von vornherein ablehnen.“

Von Künsberg Sarre weist die Aussagen von ÖVP-Abgeordneter Romana Deckenbacher scharf zurück, dass die Lehrplan-Reform sich in Klein-Klein verliere: „Die Reform ist kein Klein-Klein, sie geht Schritt für Schritt in die richtige Richtung für eine bessere und zukunftsgerichtete Bildung, die den Ansprüchen der Zeit gerecht wird.“