  • 12.02.2026, 13:17:02
  • /
  • OTS0094

FPÖ – Resch: Totalsperren bei S-Bahn und U3, aber Ticketpreise erhöhen – das ist eine Farce

Wien (OTS) - 

Die angekündigte 14-monatige Sperre der S-Bahn-Stammstrecke ist für hunderttausende Pendler ein massiver Einschnitt. Gleichzeitig kommt es auch noch zu Einschränkungen bei der U3. Dass ausgerechnet in dieser Situation an der Preisschraube bei den Tickets gedreht wird, ist an Realitätsferne kaum zu überbieten. Für den Stadtwerkesprecher der Wiener FPÖ LAbg. Klemens Resch steht fest: „Gleich mehrere zentrale Verkehrsadern lahmlegen und den Fahrgästen dafür auch noch höhere Preise verrechnen ist ist eine Farce.“

Wer sowohl die wichtigste S-Bahn-Verbindung als auch eine zentrale U-Bahn-Linie einschränkt, bringt das Wiener Öffi-System an seine Belastungsgrenze. Pendler müssen mit längeren Fahrzeiten, überfüllten Garnituren und zusätzlichen Umstiegen rechnen. Alles gleichzeitig umzusetzen, ohne die Menschen finanziell zu entlasten, ist schlicht unzumutbar.

"Die rot-pinke Stadtregierung ist gefordert, die Ticketpreise auszusetzen und ein überzeugendes Ersatzkonzept vorzulegen, das diesen Namen auch verdient. Wien braucht funktionierende Öffis, keine Dauerbaustellen auf Kosten der Fahrgäste", schließt Resch.

Rückfragen & Kontakt

Klub der Wiener Freiheitlichen
Telefon: 01/4000-81769
E-Mail: [email protected]

OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT | NFW

Bei Facebook teilen
Bei X teilen
Bei LinkedIn teilen
Bei Xing teilen
Bei Bluesky teilen

Stichworte

Channel

FPÖ Wien Rathausklub

Rückfragen & Kontakt

Klub der Wiener Freiheitlichen
Telefon: 01/4000-81769
E-Mail: [email protected]

So erreichen Sie uns

APA-Comm GmbH
Laimgrubengasse 10
1060 Wien, Österreich

PR-Desk Support
Tel. +43 1 36060-5310

APA-Salesdesk
Tel. +43 1 36060-1234

Services

PR-Desk
APA-OTS-Video
APA-Fotoservice
Cookie-Präferenzen


OTS-App
Bild mit den Logo und Schriftzug vom Google Play Store
Bild mit den Logo und Schriftzug von Apples App Store
Channels

Politik
Wirtschaft
Finanzen
Chronik
Kultur
Medien
Karriere
Tourismus

Bleiben Sie informiert

OTS-Mailabo
APA-Blog


Newsletter Abonnieren
© 1997 - 2025 APA-Comm GmbH und der jeweilige Aussender. Alle Rechte vorbehalten.
Hilfe / Datenschutz / Impressum / Offenlegung / AGB / Cookie-Präferenzen / Copyright