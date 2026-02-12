FPÖ – Resch: Totalsperren bei S-Bahn und U3, aber Ticketpreise erhöhen – das ist eine Farce

Wien (OTS) -

Die angekündigte 14-monatige Sperre der S-Bahn-Stammstrecke ist für hunderttausende Pendler ein massiver Einschnitt. Gleichzeitig kommt es auch noch zu Einschränkungen bei der U3. Dass ausgerechnet in dieser Situation an der Preisschraube bei den Tickets gedreht wird, ist an Realitätsferne kaum zu überbieten. Für den Stadtwerkesprecher der Wiener FPÖ LAbg. Klemens Resch steht fest: „Gleich mehrere zentrale Verkehrsadern lahmlegen und den Fahrgästen dafür auch noch höhere Preise verrechnen ist ist eine Farce.“

Wer sowohl die wichtigste S-Bahn-Verbindung als auch eine zentrale U-Bahn-Linie einschränkt, bringt das Wiener Öffi-System an seine Belastungsgrenze. Pendler müssen mit längeren Fahrzeiten, überfüllten Garnituren und zusätzlichen Umstiegen rechnen. Alles gleichzeitig umzusetzen, ohne die Menschen finanziell zu entlasten, ist schlicht unzumutbar.

"Die rot-pinke Stadtregierung ist gefordert, die Ticketpreise auszusetzen und ein überzeugendes Ersatzkonzept vorzulegen, das diesen Namen auch verdient. Wien braucht funktionierende Öffis, keine Dauerbaustellen auf Kosten der Fahrgäste", schließt Resch.