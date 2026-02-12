- 12.02.2026, 11:57:02
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Historiker und Sicherheitsexperte Sönke Neitzel im Ö1-„Journal zu Gast“ am 14.2.
Der Historiker und Sicherheitsexperte Sönke Neitzel ist aus Anlass der Münchner Sicherheitskonferenz am Samstag, den 14. Februar bei Andreas Pfeifer „Im Journal zu Gast“ im „Mittagsjournal“ ab 12.00 Uhr auf Österreich 1.
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