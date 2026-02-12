„Bewusst gesund“ über Sexualität im Laufe des Lebens

Wien (OTS) -

Dr. Christine Reiler präsentiert im ORF-Gesundheitsmagazin „Bewusst gesund“ am Samstag, dem 14. Februar 2026, um 17.30 Uhr in ORF 2 und auf ORF ON folgende Beiträge:

Liebe und Lust – Sexualität hat kein Ablaufdatum

Am Valentinstag geht es um die Liebe. Dazu gehört auch die körperlichen Liebe – und die ist keine Frage des Alters. Sexualität begleitet uns ein Leben lang. Im Laufe der Zeit verändert sie sich vielleicht, verschiebt sich in ihren Ausdrucksformen, bleibt aber ein zentraler Bestandteil von Nähe, Intimität und Lebensfreude. „Bewusst gesund“ widmet sich diesem Thema, das noch immer häufig tabuisiert oder mit Vorurteilen belegt ist: Sex im Alter. Dabei geht es nicht nur um körperliche Aspekte, sondern auch um Fragen der Partnerschaft, des Selbstbilds und der gesellschaftlichen Wahrnehmung. Gestaltung: Steffi Zupan

Studiogespräch: Sexualität im Laufe des Lebens

Sexuelle Gesundheit ist ein wesentlicher Teil der allgemeinen Gesundheit – auch im fortgeschrittenen Alter. Die WHO definiert sie als körperliches, seelisches und soziales Wohlbefinden in Bezug auf Sexualität. Viele ältere Menschen erleben sexuelle Beschwerden, etwa durch chronische Erkrankungen, psychische Belastungen oder Medikamente. Dennoch bleiben diese Probleme, die von Erektionsstörungen bis zu Libido-Problemen reichen, oft unbehandelt. Fachleute betonen: Offene Gespräche, medizinische Abklärung und bessere Aufklärung können die Lebensqualität deutlich verbessern. Sexuelle Gesundheit sollte in jedem Lebensalter selbstverständlich zur Gesundheitsvorsorge gehören, erklärt Sexualmedizinerin Barbara Maier.

Der Haustier-Effekt: Antidepressivum auf vier Pfoten

Die heilsame Wirkung von Haustieren ist vielfach untersucht. Allein die Anwesenheit von Hunden, Katzen und Co wirkt entspannend auf Menschen und lässt den Blutdruck und die Herzfrequenz sinken. Haustiere sind ein gutes Mittel gegen Einsamkeit. Wer einen Hund betreut, muss zudem täglich aus dem Haus und macht so regelmäßig Bewegung. Wie gut und vielfältig so ein Antidepressivum auf vier Pfoten tatsächlich wirken kann, zeigt das Beispiel einer Frau aus Niederösterreich. Gestaltung: Christian Kugler

„Bewusst gesund“-Tipp zum Thema Bauchaortenaneurysma

Wenn die Spannkraft des Gewebes der Aortenwand nachlässt und sich die Bauchschlagader an einer Stelle dehnt und ausbuchtet, spricht man von einem Aneurysma der Bauchschlagader. Vorsorgeuntersuchungen spielen hier eine essenziell wichtige Rolle, um ein Bauchaortenaneurysma rechtzeitig zu erkennen. Dieses ist mit 90 Prozent die häufigste Form der Aneurysmen. Welche Ursachen dahinterstecken und wie gefährlich ein Aneurysma bei einem Einriss sein kann, erklärt Univ.-Prof. Dr. Siegfried Meryn.

ROTE NASEN Clowndoctors – Die heilsame Wirkung des Lachens

Seit mehr als 30 Jahren bringen die ROTE NASEN Clowndoctors mit einer kleinen roten Nase Leichtigkeit und Freude in Krankenhäuser. In ihrer Verkleidung schlüpfen sie in eine andere Rolle, um Kinder und Jugendliche spielerisch abzulenken, zu trösten und Vertrauen zu schaffen. Die Begegnungen wirken direkt auf die menschlichen Beziehungen im Krankenhaus – Lachen verbindet, baut Stress ab und unterstützt den Heilungsprozess. Dabei sind die Clowns nicht nur Begleiter in den Zimmern, sondern begleiten die Patientinnen und Patienten auch bei Untersuchungen und Operationen. Gestaltung: Denise Kracher