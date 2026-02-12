  • 12.02.2026, 10:45:45
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„3 Am Runden Tisch“ mit Patricia Pawlicki zum Thema „Krebs: Risiko und vielleicht auch Chance?“

Am 13. Februar um 22.30 Uhr in ORF 2 und auf ORF ON mit Zielinski und Kuhn

Wien (OTS) - 

„Sie haben leider Krebs.“ – Diesen Satz möchte man selbst nie hören. Je älter wir werden, umso so höher die Gefahr, an Krebs zu erkranken – das war seit Langem eine Regel. Doch auch diese stimmt so nicht mehr, denn immer mehr junge Menschen erkranken an Krebs. Warum ist das so? Was kann jede/r Einzelne tun, um diesem Schicksal zu entgehen? Sind die neuen sehr vielversprechenden Therapien leistbar für alle, die sie brauchen? Und bringt eine Krebserkrankung auch einen Perspektivenwechsel mit sich, die Krankheit als Chance zu sehen, um Lebenswege zu ändern, oder macht es mehr Sinn, gar nicht so viel nachzudenken und die Behandlungen einfach durchzuziehen? Aktuelle wissenschaftliche Erkenntnisse und Erfahrungen Betroffener diesmal bei „3 Am Runden Tisch“.

Patricia Pawlicki begrüßt am Freitag, dem 13. Februar 2026, um 22.30 Uhr in ORF 2 und auf ORF ON in „3 Am Runden Tisch“ den renommierten Onkologen Christoph Zielinski und die Medizinjournalistin Gabriele Kuhn, die in ihrer Familie schon viel Leid durch diese Erkrankung erfahren musste.

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