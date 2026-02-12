Besucher*innen-Strom: Wien Energie verzeichnet Besucher*innen-Rekord bei Erlebnis-Standorten

Wien (OTS) -

Wien Energie hat im Jahr 2025 einen neuen Rekord an ihren Erlebnis-Standorten verzeichnet: Insgesamt rund 31.100 Besucher*innen haben im vergangenen Jahr die Möglichkeit genutzt, einen Blick hinter die Kulissen der Energieversorgung Wiens zu werfen. Anschließend an das Rekordjahr 2024 hat Wien Energie somit das zweite Jahr in Folge so viele Besucher*innen wie nie zuvor begrüßt.

Den Rekord hat Wien Energie trotz eines Umbaus geknackt: Die Erlebniswelt Spittelau ist seit Juli 2025 für eine umfassende Neugestaltung geschlossen und daher als zentrale Besucher*innen-Attraktion im zweiten Halbjahr nicht zur Verfügung gestanden. Ab Herbst 2026 öffnet sie in weiterentwickelter Form wieder ihre Türen für Besucher*innen. Neu im Erlebnis-Programm von Wien Energie war im vergangenen Jahr zudem ein ganz besonderer Erlebnis-Standort: Das Infocenter bei der Baustelle der ersten Tiefengeothermie-Anlage Wiens des Joint Ventures deeep von Wien Energie und OMV. Über 4.000 Interessent*innen konnten sich im Infocenter umfassend über die neue Anlage und die eingesetzte Technologie informieren. Alle Führungen sind für die Besucher*innen kostenlos.

Ein Blick hinter die Kulissen der Energieversorgung Wiens

Besuchshighlight war erneut die Müllverbrennungsanlage Spittelau mit mehr als 21.000 Besucher*innen. Nicht nur die von Künstler Friedensreich Hundertwasser gestaltete Fassade macht die Anlage zu einem wahren Wiener Wahrzeichen. Als eine der effizientesten Müllverbrennungsanlagen Europas ist die Spittelau auch internationales Vorbild für moderne Abfallbehandlung und nachhaltige Energieversorgung. Bei Werksführungen entlang des Erlebnispfads können die Besucher*innen die Reise von Müll zu Energie hautnah erleben. Diese reicht von der umweltfreundlichen Erzeugung von Strom und Wärme bis hin zu Fernkälte. Seit diesem Jahr erweitert zudem eine neue Großwärmepumpe das Portfolio der Spittelau. Sie nutzt die Abwärme der Rauchgasreinigung in der Müllverbrennungsanlage und sorgt somit dafür, dass die im Hausmüll enthaltene Energie nahezu verlustfrei wieder nutzbar wird.

Ein Blick hinter die Kulissen ist auch an weiteren Anlagen von Wien Energie möglich, etwa im Kraftwerk Simmering, dem größten Kraftwerk Österreichs. Dort erleben Besucher*innen aus nächster Nähe, wie unterschiedliche Technologien in der Energieversorgung zusammenspielen, darunter riesige Gas- und Dampfturbinen, ein Biomassekraftwerk, eine großflächige Photovoltaikanlage sowie eine der größten Wärmepumpen Mitteleuropas.

Besonders stark nachgefragt sind die Führungen für Schulen: Rund zwei Drittel der Besucher*innen sind 2025 auf Schulklassen entfallen. Darüber hinaus haben rund 5.500 Studierende und Angehörige von Universitäten die Wien Energie Erlebnis-Standorte besucht.

Unter den Gästen waren zudem nicht nur Wiener*innen – auch internationales Fachpublikum hat die Erlebnis-Standorte von Wien Energie besucht: 54 Delegationen mit insgesamt rund 800 Teilnehmer*innen haben sich im Jahr 2025 über die innovativen Projekte und Anlagen von Wien Energie informiert. Darunter politische Entscheidungsträger*innen sowie Vertreter*innen aus Wirtschaft und Wissenschaft. Das Interesse reicht dabei weit über Österreich hinaus, unter anderem bis nach Japan und Südkorea.

Neueröffnung der Wien Energie-Erlebniswelt im Herbst 2026

Die Wien Energie-Erlebniswelt in der Spittelau wird derzeit umfassend weiterentwickelt und ist für die Umbauarbeiten seit Juli 2025 geschlossen. Bereits zuvor hat sie Groß und Klein mit interaktiven Stationen dazu eingeladen, Energieerzeugung und -nutzung auf spielerische Weise zu entdecken. Etwa beim Tanzkraftwerk, bei dem die Besucher*innen durch ihre eigene Bewegungsenergie Strom für die Discokugel über der Tanzfläche erzeugen.

Ab Herbst 2026, knapp zehn Jahre nach der Ersteröffnung, wird das Angebot nochmals deutlich erweitert: Neue interaktive Stationen, moderne digitale Technologien sowie zusätzliche Themenbereiche ermöglichen noch tiefere Einblicke in die vielfältige Welt der Energie und machen die Erlebniswelt fit für die Zukunft.

Mehr Informationen zu den Wien Energie Erlebnis-Standorten und die kostenlose Terminreservierung gibt es online unter:

https://www.wienenergie.at/privat/erleben/standorte/

Bildmaterial: https://wienenergie.at/media-33