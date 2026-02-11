SPÖ-Oberrauner: „Vielfalt und Chancengerechtigkeit machen Forschung stärker“

Wien (OTS) -

Zum Internationalen Tag der Frauen und Mädchen in der Wissenschaft am 11. Februar betont SPÖ-Forschungssprecherin Petra Oberrauner: „Chancengleichheit ist kein Randthema, sondern Voraussetzung für gute Forschung. Österreich hat Fortschritte gemacht – aber wir sind noch nicht am Ziel.“ Gerade in MINT-Bereichen und in der betrieblichen Forschung sind Frauen weiterhin stark unterrepräsentiert. Insgesamt liegt ihr Anteil in Forschung und Entwicklung bei 25,4 Prozent, in Unternehmen sogar nur bei 16,1 Prozent. „Das passt nicht in unsere Zeit und bremst Innovation“, so Oberrauner. „Alte Rollenbilder, fehlende Vorbilder und die schwierige Vereinbarkeit von Beruf und Familie halten viele Frauen noch immer zurück. Wenn Frauen fehlen, fehlen wichtige Perspektiven. Vielfalt macht Forschung stärker“, betont die Abgeordnete ****

Darum brauche es Projekte, die Strukturen verändern und Frauen für Naturwissenschaft und Technik begeistern. Oberrauner verweist auf staatliche Initiativen wie die LEA-Workshops, die Mädchen früh mit Technik in Kontakt bringen, sowie auf Diversitec, das Unternehmen dabei unterstützt, vielfältiger und innovativer zu werden. Auch klare Regeln zeigen Wirkung: Der Österreichische Wissenschaftsfonds verlangt bei kooperativen Forschungsprojekten eine Mindestbeteiligung von 30 Prozent des unterrepräsentierten Geschlechts. „Das setzt ein starkes Zeichen für Fairness und Vielfalt“, so Oberrauner. Zivilgesellschaftliche Initiativen leisteten ebenfalls Großartiges: „Programme wie ‚Girls in Data Science‘ des Vereins ‚Women in Data Science Villach‘ zeigen, wie kreativ junge Mädchen für Zukunftstechnologien begeistert werden können“, betont Oberrauner. (Schluss) mf/ls