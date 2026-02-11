Spatenstich für den Office Park 4 NEXT am Flughafen Wien-Schwechat

St. Pölten (OTS) -

Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner und Flughafen Wien-Vorstand Günther Ofner haben heute, Mittwoch, den feierlichen Spatenstich für den neuen Office Park 4 NEXT am Flughafen Wien-Schwechat vorgenommen. Die Landeshauptfrau sprach von einem weiteren Meilenstein für die gesamte Airport-Region und den Wirtschaftsstandort Niederösterreich.

„Der Flughafen Wien-Schwechat ist das Tor Österreichs zur Welt – wirtschaftlich, kulturell und strategisch“, so Mikl-Leitner. Er sei ein zentraler Impulsgeber für Niederösterreich: „Wo Flugzeuge abheben, hebt auch der Wirtschaftsstandort Niederösterreich ab“, sagte sie und nannte die jüngsten Erfolge des Flughafens: „2025 wurde mit 32,6 Millionen Passagieren ein neuer Rekordwert erreicht. Über 23.000 Menschen arbeiten am Standort in mehr als 250 Unternehmen.“ Mikl-Leitner unterstrich: „Wo Menschen, Märkte und Ideen zusammenkommen, entsteht Dynamik. Und wo Dynamik entsteht, wächst Wohlstand.“

Mit dem Office Park 4 NEXT werde nun ein weiterer wichtiger Schritt für die AirportCity gesetzt. Bis 2028 entstehe Österreichs nachhaltigstes Bürogebäude mit 17.000 Quadratmetern Büro- und Konferenzflächen. Die benötigte Energie werde zu hundert Prozent über erneuerbare Geothermie gedeckt. Die Erweiterung sei notwendig, da die AirportCity stark gefragt sei: „Allein 2025 haben sich rund 20 neue Unternehmen angesiedelt“, so die Landeshauptfrau.

Mikl-Leitner betonte abschließend: „Investitionen in den Flughafen sind Investitionen in Arbeitsplätze, regionale Wertschöpfung und internationale Offenheit. Und sie sind ein Versprechen an kommende Generationen, heute die richtigen Entscheidungen für morgen zu treffen – für die beste Zukunft unserer Kinder.“

Günther Ofner, Vorstand der Flughafen Wien AG, führte aus: „Der Flughafen baut um 55 Millionen Euro ein topmodernes Bürogebäude und schafft damit Raum für rund tausend neue Arbeitsplätze.“ Seit 2015 habe sich die Flughafenstadt mehr als verdoppelt, die Immobilienentwicklung sei ein wachsendes wirtschaftliches Standbein. So sollen 47 Hektar als neue Ansiedlungsflächen entwickelt wie auch eine neue, große Logistikhalle gebaut werden. „Die hohe Sachkompetenz unserer Bauabteilung sorgt dafür, dass alle Projekte in der geplanten Zeit und im Budget realisiert werden“, erklärte Ofner.

„Mit der Erweiterung des Office Park 4 stärken wir die AirportCity als attraktiven Businesshub weiter. Die hervorragende Erreichbarkeit, moderne Infrastruktur und nachhaltige Bauweise machen den Standort für Unternehmen besonders gefragt“, betont Wolfgang Scheibenpflug, Geschäftsbereichsleiter Immobilien- und Standortmanagement der Flughafen Wien AG. Stefan Kovacs, Bereichsleiter Bau, ergänzte: „Der Flughafen Wien hat das Planen und Bauen mit einem eigenen BIM-System weitgehend digitalisiert. Der Office Park 4 NEXT ist dafür ein hervorragendes Beispiel.“

Zu Wort kamen auch Oliver Oszwald vom Architekturbüro HNP architects sowie Peter Krammer, CEO der Swietelsky AG.