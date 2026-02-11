Gewerkschaft GPA Wien: Klare Absage an Sonntagsöffnung in Wien

Wien (OTS) -

Bezugnehmend auf den Ruf des Wiener ÖVP-Chefs Markus Figl nach einer wienweiten Sonntagsöffnung betont die GPA Wien erneut die klare Ablehnung aller Betroffenen: „Sowohl die Handelsbeschäftigten selbst als auch die Wienerinnen und Wiener lehnen eine Sonntagsöffnung klar ab. Daran ändert sich nichts, egal wie oft man in Zeitungsinterviews danach ruft“, so Bettina Wucherer, Geschäftsführerin der GPA Wien.

Was weiterhin fehle, sei jegliche ernsthafte Auseinandersetzung mit den tatsächlichen Arbeitsbedingungen der Kolleginnen und Kollegen: „Während Mehreinnahmen durch eine Sonntagsöffnung alles andere als garantiert sind, stehen auf der anderen Seite reale Konsequenzen für die Beschäftigten: noch weniger Planbarkeit und mehr Belastung“, betont Wucherer weiter. Denn schon jetzt ist der Sonntag für viele Beschäftigte der einzig verlässliche Tag für Familie, Freunde und Erholung. Eine Sonntagsöffnung würde genau das gefährden: „Sonntagsarbeit bedeutet noch weniger Planbarkeit für jene, die schon jetzt unter häufigem Einspringen, Personalmangel und hohem Arbeitsdruck leiden“, führt Wucherer aus. „Dazu kommen praktische Herausforderungen, wie fehlende Kinderbetreuungsangebote am Sonntag“, so die Gewerkschafterin weiter.

„Diese Lebensrealitäten werden wieder einmal konsequent ausgeblendet. Der Ruf nach einer Sonntagsöffnung entspricht vielleicht dem Wunsch des Bezirksvorstehers, aber sicher nicht dem der Bevölkerung“, betont Wucherer abschließend.