  • 11.02.2026, 11:18:02
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„Was gibt es Neues?“ feiert den „Tag der Tortellini“

Maurer, Prenner-Kasper, Fleischhacker, Pikart und Sarsam rätseln am 13. Februar in ORF 1 und vorab auf ORF ON

Wien (OTS) - 

Es wird kulinarisch im „Was gibt es Neues?“-Studio, wenn Oliver Baier am Freitag, dem 13. Februar 2026, um 21.55 Uhr in ORF 1 und schon 24 Stunden vorher auf ORF ON mit seinem Rateteam den „Tag der Tortellini“ begeht. Diese kleinen Teigringerl schmecken nicht nur gut, sondern haben auch eine ganz spezielle Form – und darauf bezieht sich auch gleich die erste Frage, mit der sich Thomas Maurer, Lydia Prenner-Kasper, Gerald Fleischhacker, Sonja Pikart und Omar Sarsam auseinandersetzen müssen. Woher kommt die charakteristische Form der Tortellini? Und weil es nicht nur um Hochkalorisches gehen kann, kommt eine weitere Frage aus dem erweiterten Bereich des Sports: Was wird eigentlich auf einer der drei Großschanzen im finnischen Lahti während des Sommers gemacht, wenn sie nicht von Skispringern befahren wird? Die Promifrage stellt diesmal Kabarettistin Lisa Eckhart: Sie möchte wissen, wozu man in Deutschland ein Elster-Formular braucht? Ob da nicht die deutsche Kabarettistin im Rateteam einen klitzekleinen Vorteil hat?

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