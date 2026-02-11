Neue Ausstellungen und aktuelle Vermittlungsprogramme

St. Pölten (OTS) -

Heute, Mittwoch, 11. Februar, wird um 19 Uhr in der Galerie Gugging in Maria Gugging die Ausstellung „marko djurdjevic – am weg“ eröffnet. Marko Djurdjevic verdichtet dabei bis Mai Erinnerungen, Erlebnisse und Orte auf seinen Ölleinwänden und Holzdrucken zu einer eindrucksvollen blauen Welt. Am Sonntag, 15. Februar, steht die Schau auch im Mittelpunkt des nächsten „Happy Sunshine Sunday“. Öffnungszeiten: Montag bis Freitag von 10 bis 18 Uhr und nach Vereinbarung; nähere Informationen unter 0676/841181200, e-mail [email protected] und www.galeriegugging.com.

Morgen, Donnerstag, 12. Februar, wird um 18 Uhr in der Galerie Breyer in Baden die Ausstellung „Ten Blue Cubes" eröffnet, in der Christian Stock neben seinen oft über mehrere Jahre gemalten realistischen Würfeln, bei denen die Farbschichten so hoch wie die Seitenlänge der quadratischen Leinwand sind, auch verwandte Arbeiten wie etwa die „Fat Painted Papers" präsentiert. Ausstellungsdauer: bis 26. Februar; Öffnungszeiten: Donnerstag von 17 bis 18 Uhr, Freitag von 11 bis 14 Uhr sowie nach Vereinbarung; nähere Informationen unter 0699/15135983, e-mail [email protected] und www.galerie.lane.at.

Ebenfalls morgen, Donnerstag, 12. Februar, wird um 17 Uhr im Jugend Kulturraum Krems die Ausstellung „Eyeconic – fashion is language to watch“ von Salvia Göls eröffnet. Die 20-jährige Kremser Künstlerin setzt sich dabei in ihren Zeichnungen bis 5. März mit dem menschlichen Körper als Träger von Kunst auseinander. Öffnungszeiten: Mittwoch, Donnerstag und Freitag von 15 bis 19 Uhr (Voranmeldung erbeten); nähere Informationen unter 02732/801-572 und www.jugendkulturraum-krems.at.

In der Walter-Zschokke-Bibliothek des ORTE Architekturnetzwerks Niederösterreich in Krems wiederum findet morgen, Donnerstag, 12. Februar, ab 18 Uhr ein Impulsvortrag des Sprachwissenschafters Martin Reisigl samt Gespräch statt, bei dem es unter dem Titel „Sprich mir die Stadt“ um Texte, Töne und eine Diskussion über die Sprache der Baukultur geht. Nähere Informationen und Anmeldungen unter 02732/78374, e-mail [email protected] und www.orte-noe.at.

Am Freitag, 13. Februar, wird um 19 Uhr im Haus der Kunst in Baden die Ausstellung „Shifting Tides“ von Marie-France Goerens eröffnet. Die luxemburgische Künstlerin inszeniert mittels Installationen und Papierarbeiten Räume und macht diese nach ihren Vorstellungen erlebbar. Ausstellungsdauer: bis 1. März; Öffnungszeiten: Dienstag bis Donnerstag von 15 bis 18 Uhr, Freitag bis Sonntag von 10 bis 12 und 15 bis 18 Uhr. Nähere Informationen unter 02252/86800-523, e-mail [email protected] und www.badeninkultur.eu.

Die Landesgalerie Niederösterreich in Krems bietet am Freitag, 13. Februar, ab 16 Uhr mit „Wine with a View“ eine Führung durch den Schwerpunkt „Weltkulturerbe Wachau erleben“ samt anschließender Weinverkostung. Am Samstag, 14. Februar, folgt ab 16 Uhr ein Special zum Valentinstag, bei dem der Kurator und Botaniker Martin Pfosser im Rahmen der Ausstellung „Flower Power. Eine Kulturgeschichte der Pflanzen“ unter dem Motto „Love & Flowers“ verrät, wie Pflanzen lieben. Am Sonntag, 15. Februar, besteht dann ab 10 Uhr das letzte Mal die Möglichkeit, die Schau mit ihren über 350 Exponaten aus Kunst, Kulturgeschichte und Naturwissenschaft zu sehen, die zeigen, wie Baumwolle, Apfel, Tabak und Co. das Leben der Menschen geprägt haben. Nähere Informationen unter 02732/908010, e-mail [email protected] und www.lgnoe.at; Online-Tickets unter www.kunstmeile.at/winewithaview bzw. www.kunstmeile.at/veranstaltungen.

Auf Schloss Hof verbindet die „Kaiserliche Tea-Time“ am Samstag, 14., und Sonntag, 15. Februar, jeweils ab 13.30 Uhr Aperitif und Tee mit einer Führung durch die Prunkräume des Schlosses und den winterlichen Barockgarten. Nähere Informationen und Tickets unter 02285/20000, e-mail [email protected] und www.schlosshof.at.

Am Dienstag, 17. Februar, bietet das Museum Gugging in Maria Gugging ab 16.30 Uhr eine weitere „werkstattrunde gugging“ inklusive Anregungen zu verschiedenen Maltechniken, Bildaufbau und Farbkombinationen mit Christiane Molan (Anmeldungen unter e-mail [email protected]). Nähere Informationen unter 02243/87087, e-mail [email protected] und www.museumgugging.at.

Schließlich findet im Museum Niederösterreich in St. Pölten am Dienstag, 17. Februar, wieder ein „Tierischer Dienstag“ mit einer um 14 Uhr startenden Entdeckungstour zu den Wandelnden Blättern, Stab- und Gespenstschrecken im Haus für Natur statt. Nähere Informationen unter 02742/908090-0, e-mail [email protected] und www.museumnoe.at.