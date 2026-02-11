Wien im Musikfieber 2026: WIFI Wien startet Musikbusiness-Diplom-Lehrgang im ESC-Jahr

Wien (OTS) -

2026 steht Wien ganz besonders im Rampenlicht der internationalen Musikwelt: Im Mai gastiert der Eurovision Song Contest in der Wiener Stadthalle. Damit rückt nicht nur die Show, sondern auch das „Dahinter“ stärker ins Zentrum: Vermarktung, Recht, Streaming, Live-Geschäft, PR, Förderungen und tragfähige Geschäftsmodelle. Genau hier setzt der berufsbegleitende Musikbusiness-Diplom-Lehrgang des WIFI Wien der Wirtschaftskammer Wien an, der am 12. Februar bereits zum 8. Mal startet. „Der ESC zeigt jedes Jahr, was viele unterschätzen: Erfolg entsteht nicht zufällig. Er ist das Ergebnis klarer Ziele, strategischer Planung und professionellen Handelns“, sagt WIFI Wien-Lehrgangsleiter Christoph Gruber. „Und genau dieses Mindset wollen wir in Wien stärken und Musik als kulturelle Kraft, aber auch als ernstzunehmenden Wirtschaftssektor positionieren.“

Crashkurs, Reality Check, Netzwerk: worum es im Lehrgang geht

Der WIFI Wien-Diplom-Lehrgang wurde als kompaktes Weiterbildungsformat konzipiert und richtet sich bewusst an Einsteiger ebenso wie an Profis aus Labels, Verlagen, Management, Medien, Booking/Live und an Musikschaffende, die die wirtschaftliche Seite ihres Berufs fundiert verstehen und professionell aufstellen wollen. Im Zentrum stehen Fachwissen, Praxisnähe („Reality Check“) und Vernetzung. Der Ansatz ist genreoffen und bringt Perspektiven aus unterschiedlichen Bereichen der Branche zusammen, mit Vortragenden, die aktiv im Markt arbeiten.

Seit Start des Lehrgangs habe sich die Branche drastisch verändert, so Gruber: klassische Strukturen brechen weg oder organisieren sich neu, Tonträgerverkäufe gehen zurück, Handelsketten fahren Musiksortimente zurück, zeitgleich verlagert sich Vermarktung zunehmend direkt zum Fan. „Die Einnahmen werden fragmentierter und vielfältiger. Gleichzeitig entsteht ein großer Teil der Wertschöpfung weiterhin im Live-Bereich“, sagt Gruber. „Das verlangt Überblick, Anpassungsfähigkeit und ein professionelles Fundament.“

Wien und der ESC 2026: Chance für den Musikstandort nutzen

Mit dem 70. Eurovision Song Contest in Wien wird die Stadt im Mai 2026 zum Treffpunkt für Delegationen, Medien und Fans aus ganz Europa und darüber hinaus. Für den Musikstandort Wien ist das eine große Chance: Sichtbarkeit, internationale Kontakte und ein Umfeld, in dem Know-how zählt. Der Lehrgang am WIFI Wien will Teilnehmer genau dafür rüsten, damit aus Aufmerksamkeit auch nachhaltige Karriere- und Geschäftsmodelle entstehen.

Music makes the world go around: Lernen für den 360°-Blick

Der Lehrgang bietet einen strukturierten Überblick über die zentralen Stellschrauben im Musikbusiness, unterrichtet von Experten aus der österreichischen Musik- und Medienpraxis.

Modul 1: Musikmarkt – Zahlen, Rollen, Wertschöpfung, Trends

Modul 2: Rechtliche Grundlagen – Urheberrecht, Verwertungsgesellschaften, Verträge, Förderungen

Modul 3: Marketing & Promotion – Positionierung, PR, Medien, Social Media, Kampagnenlogik

Modul 4: Tonträger & Live – Grundlagen Produktion und Live-Business

Modul 5: DIY & Selbstvermarktung – Geschäftsmodelle, Strategien, Selbstständigkeit

Ehrlich zu Newcomern: harte Branche, aber herzlich

Auch an den Nachwuchs richtet Gruber eine klare Botschaft. „Macht die Musik, die euch am Herzen liegt. Kunst sollte sich keinen kurzfristigen Trends unterordnen“, so Gruber. „Aber auf der wirtschaftlichen Seite braucht es Professionalität. Baut euch ein Team, das euch unterstützt, und lernt die Spielregeln des Marktes.“ Und er ergänzt: „Man tut Newcomern keinen Gefallen, wenn man das Musikbusiness schönredet. Es ist eine harte, aber auch eine schöne Branche, die langen Atem erfordert. Gleichzeitig braucht es junge Menschen, die mit Marktverständnis die Zukunft mitgestalten wollen. Dafür bietet der Lehrgang einen geschützten Rahmen und ein starkes Netzwerk.“

