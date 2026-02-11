  • 11.02.2026, 08:40:33
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  • OTS0014

Welpen aus Schimmel, Kot und Urin befreit!

Halter in Haft - Hunde zurückgeblieben

Geretteter Welpe Scooby

In einer stinkenden, verschimmelten Ecke mussten die zwei Buben und das Mädchen im eigenen Kot und Urin eingepfercht dahinvegetieren

Johanna Stadler

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Salzburg/Oberösterreich (OTS) - 

Kürzlich konnten drei Hundewelpen durch den Tierschutzhof Pfotenhilfe aus einer Wohnung im Salzburger Flachgau gerettet werden. Das Drama kam durch eine Festnahme des Halters ans Tageslicht, da die nur einige Wochen alten Hundekinder unversorgt zurückgeblieben wären und die Polizei daher das Veterinäramt alarmierte. Den Pfotenhilfe-Mitarbeitern bot sich ein erbarmungswürdiges Bild: "In einer stinkenden, verschimmelten Ecke mussten die zwei Buben und das Mädchen im eigenen Kot und Urin eingepfercht dahinvegetieren", sagt Pfotenhilfe-Chefin Johanna Stadler. "Die Welpen hatten Milben, Würmer und Durchfall und ganz offensichtlich noch nie einen Tierarzt gesehen. Ihre mageren Körper waren hungrig und kraftlos."

Stadler ließ die Kleinen sofort untersuchen, gegen Parasiten behandeln und auch so bald es möglich war impfen und gesetzeskonform chippen. "Wir gaben ihnen die Namen Pina, Winnie und Scooby und päppelten sie mit bestem Futter auf. Zum ersten Mal in ihrem Leben konnten sie auf unseren großen Wiesen herumtollen und Abenteuer erleben. Sie sind richtig aufgeblüht und sehr dankbar über die Befreiung aus ihrem Elend und natürlich auch ein bisserl schlimm - Kinder halt", sagt Stadler augenzwinkernd. Das Trio ist mittlerweile behördlich freigegeben und auch fit und groß genug, um Familien zu suchen, die sie liebevoll aufnehmen und als vollwertige Familienmitglieder sehen.

Rückfragen & Kontakt

Verein PFOTENHILFE
Jürgen Stadler
Telefon: +436648485550
E-Mail: [email protected]

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