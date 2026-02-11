Czernohorszky begrüßt EU-Parlament-Einigung auf CO2-Reduktion

Wien (OTS) -

Wiens Klimastadtrat Jürgen Czernohorszky reagiert erfreut auf die Nachricht, dass sich das EU-Parlament deutlich für das Klimaziel 2040 ausgesprochen hat: “Aus Wiener Sicht ist es zu begrüßen, dass sich die EU auf eine 90-prozentige CO2-Reduktion bis 2040 geeinigt hat. Denn damit sind die Mitgliedstaaten verpflichtet, weitreichende Maßnahmen zu ergreifen, von denen auch der urbane Raum profitiert.", bekräftigt Czernohorszky. Wien werde weiterhin am eigenen Ziel der Klimaneutralität bis 2040 festhalten und von “einer EU-Richtlinie profitieren, die im Grunde dasselbe Ziel verfolgt.”, so der Klimastadtrat.

Wien bei Klimazielen auf gutem Weg

„In den vergangenen fünf Jahren hat Wien umfassende Maßnahmen ergriffen, mit denen wir beachtliche Klimaschutz-Erfolge erzielen konnten. Auch 2024 sind die Treibhausgasemissionen in Wien laut UBA um 6 Prozent gesunken und der Rückgang damit erneut doppelt so hoch wie im Bundesschnitt.“, erinnert Czernohorszky.

Klar sei aber auch, dass Wien die Unterstützung des Bundes benötigt. Konkret geht es um ein stichfestes Bundes-Klimaschutzgesetz und das rasche Vorantreiben der Wärmewende. Wien hat auf kommunaler Ebene wichtige Grundlagen für weitere Schritte in Richtung Gasunabhängigkeit geschaffen (Klimagesetz, Wärmeplan, Strategie „Raus aus Gas” etc.). Mithilfe entsprechender Bundesregelungen werde der Umstieg auf erneuerbare Energien besser planbar und damit schneller umsetzbar.