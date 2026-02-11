  • 11.02.2026, 07:00:32
  • /
  • OTS0004

FPÖ – Schnedlitz: „Auch die abenteuerlichsten Ideen können nicht vom SPÖ-Spionageprozess ablenken!“

Roter Erbschaftssteuer-Vorstoß wird verpuffen – Egisto Ott bleibt fest im SPÖ-Kosmos verankert

Wien (OTS) - 

Heute geht der rote Spionageprozess gegen Egisto Ott weiter. Dem ehemaligen Polizisten wird vorgeworfen, für Russland spioniert zu haben. „Mit Ott sitzt eigenen Angaben zufolge ein aufrechtes SPÖ-Mitglied auf der Anklagebank. Er hat seine aktive Mitgliedschaft in der Sozialdemokratie am ersten Prozesstag explizit selbst erwähnt. Die SPÖ hat aber bis heute keine Aufklärung geliefert, wann und wie der von SPÖ behauptete Ausschluss Otts aus der Sozialdemokratie erfolgt ist. Offensichtlich kann man das Verhalten und der SPÖ also als reine Schutzbehauptungen werten. Solange das so bleibt, ist mutmaßlich sogar die Sicherheit unseres Landes in Gefahr. Und da hilft es auch nichts, wenn die SPÖ versucht, mit abenteuerlichen Ideen wie der Wiedereinführung der Erbschaftssteuer von dieser brandgefährlichen Causa abzulenken“, so FPÖ-Generalsekretär und Heimatschutzsprecher NAbg. Michael Schnedlitz, der sich gleichzeitig gegen neue Steuern ausspricht.

Das Schweigen aus der SPÖ sei verdächtigt. „Wenn es einen Ausschluss gegeben haben sollte, könnte die SPÖ die entsprechenden Dokumente offenlegen und damit für Klarheit sorgen“, betonte Schnedlitz. Solange das nicht passiere, müssten die Regierungspartner Konsequenzen ziehen: „Wenn ein SPÖ-Mitglied – und Ott selbst behauptet, noch immer ein solches zu sein – wegen mutmaßlicher Russland-Spionage vor Gericht sitzt, kann etwa nicht gleichzeitig ein SPÖ-Staatssekretär für Geheimdienste verantwortlich sein. Solange die SPÖ keine Aufklärung liefert, darf auch kein SPÖ-Regierungsmitglied an Geheimdienstinformationen oder sonstige vertrauliche Daten gelangen. ÖVP-Kanzler Stocker muss das garantieren, aber auch er ist auf Tauchstation. Diese Haltung ist brandgefährlich.“

Es sei auch bezeichnend, dass ausgerechnet jene Parteien, die sonst immer vor einer vermeintlichen Gefahr der FPÖ für die Sicherheit Österreichs schwadronieren, nun durch ihr Schweigen diese Sicherheit wirklich gefährden. „Das dürfen wir nicht einfach zur Kenntnis nehmen. Die SPÖ hat Aufklärungsbedarf. Die Sicherheit der Republik steht an oberster Stelle“, hielt der FPÖ-Generalsekretär fest.

Rückfragen & Kontakt

Freiheitlicher Parlamentsklub
Telefon: 01/ 40 110 - 7012
E-Mail: [email protected]

OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT | FPK

Bei Facebook teilen
Bei X teilen
Bei LinkedIn teilen
Bei Xing teilen
Bei Bluesky teilen

Stichworte

Channel

Freiheitlicher Parlamentsklub - FPÖ

Rückfragen & Kontakt

Freiheitlicher Parlamentsklub
Telefon: 01/ 40 110 - 7012
E-Mail: [email protected]

So erreichen Sie uns

APA-Comm GmbH
Laimgrubengasse 10
1060 Wien, Österreich

PR-Desk Support
Tel. +43 1 36060-5310

APA-Salesdesk
Tel. +43 1 36060-1234

Services

PR-Desk
APA-OTS-Video
APA-Fotoservice
Cookie-Präferenzen


OTS-App
Bild mit den Logo und Schriftzug vom Google Play Store
Bild mit den Logo und Schriftzug von Apples App Store
Channels

Politik
Wirtschaft
Finanzen
Chronik
Kultur
Medien
Karriere
Tourismus

Bleiben Sie informiert

OTS-Mailabo
APA-Blog


Newsletter Abonnieren
© 1997 - 2025 APA-Comm GmbH und der jeweilige Aussender. Alle Rechte vorbehalten.
Hilfe / Datenschutz / Impressum / Offenlegung / AGB / Cookie-Präferenzen / Copyright