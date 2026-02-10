LH Mikl-Leitner gratuliert Huber/Rädler zu Olympia-Gold in der Damen Teamkombi

St. Pölten (OTS) -

„Niederösterreich und Vorarlberg schreiben gemeinsam Sportgeschichte – was für ein Nervenkitzel“, gratuliert Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner Katharina Huber und Ariane Rädler, die soeben Gold für Österreich in der Teamkombi bei den Olympischen Winterspielen in Milano Cortina geholt haben. Sie spricht von einer fantastischen Teamleistung des Duos: „Das war Skisport auf höchstem Niveau - mutig, schnell und bis zum letzten Hundertstel spannend. Besonders stolz macht mich, dass mit Katharina Huber eine Niederösterreicherin diese Medaille im Slalom fixiert hat. Ganz Niederösterreich jubelt mit euch.“

Nach einer starken Abfahrt durch Ariane Rädler lag das österreichische Team nur 0,06 Sekunden hinter den USA auf Silberkurs. Im entscheidenden Slalom zeigte die Niederösterreicherin Huber Nervenstärke und fixierte den ersten Platz.

„Diese Medaille ist ein echtes Statement – Österreich und Niederösterreich ist Weltklasse. Die Damen haben gezeigt, was möglich ist, wenn man zusammenhält und im entscheidenden Moment alles abruft“, so Mikl-Leitner, die unterstreicht: „Katharina Huber ist damit nicht nur eine große Sportlerin, sondern auch ein starkes Vorbild für viele junge Mädchen und Burschen in Niederösterreich. Gratulation zu diesem sensationellen Erfolg.“