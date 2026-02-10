Abstimmung zu Abschiebungen: Mandl erfreut über "Klarheit für alle Beteiligten"

Straßburg (OTS) -

"Im Dezember hatten wir im Innenausschuss durch die klare Definition sicherer Drittstaaten ein gutes Paket beschlossen, durch das Abschiebungen schneller möglich sind. Man kann gar nicht oft genug betonen, dass das im Interesse aller Beteiligten ist. Europas Bürger und seine Verwaltungssysteme werden entlastet. Migranten ohne Aufenthaltsrecht bekommen schnell Klarheit, ohne weiter Lebenszeit zu verlieren", erinnert der österreichische Europaabgeordnete Lukas Mandl, Sicherheitssprecher der ÖVP im Europaparlament.

Angesichts der nun in der Plenarsitzung des Europäischen Parlaments erfolgten Abstimmungen zu sicheren Drittstaaten und sicheren Herkunftsländern freut sich Mandl: “In beachtlichem Tempo hatten die Verhandler von Europaparlament, Rat der mitgliedsstaatlichen Regierungen und Europäischer Kommission ein Ergebnis erzielt, das nun im Plenum des Europäischen Parlaments über die Ziellinie gebracht wurde.”

"Letztlich", so Mandl, zeige “das Tempo und die Klarheit in der Einigung zwischen Europaparlament, Rat und Kommission, dass weit über die Grenzen von Parteien und Mitgliedsstaaten hinaus die Herausforderung verstanden und bewältigt wird. – Was vielen Menschen in Europa aber Sorge bereitet, ist neben der Migration in wachsendem Ausmaß der Mangel an Integration. Lösungen in diesem Bereich erfordern alle politischen Ebenen!” (Schluss)