  • 10.02.2026, 13:49:32
  • /
  • OTS0101

Abstimmung zu Abschiebungen: Mandl erfreut über "Klarheit für alle Beteiligten"

Klares Abstimmungsergebnis im Europaparlament zeigt, dass die Herausforderung Migration breit verstanden werde – für Integration brauche es alle politischen Ebenen, so Mandl

Straßburg (OTS) - 

"Im Dezember hatten wir im Innenausschuss durch die klare Definition sicherer Drittstaaten ein gutes Paket beschlossen, durch das Abschiebungen schneller möglich sind. Man kann gar nicht oft genug betonen, dass das im Interesse aller Beteiligten ist. Europas Bürger und seine Verwaltungssysteme werden entlastet. Migranten ohne Aufenthaltsrecht bekommen schnell Klarheit, ohne weiter Lebenszeit zu verlieren", erinnert der österreichische Europaabgeordnete Lukas Mandl, Sicherheitssprecher der ÖVP im Europaparlament.

Angesichts der nun in der Plenarsitzung des Europäischen Parlaments erfolgten Abstimmungen zu sicheren Drittstaaten und sicheren Herkunftsländern freut sich Mandl: “In beachtlichem Tempo hatten die Verhandler von Europaparlament, Rat der mitgliedsstaatlichen Regierungen und Europäischer Kommission ein Ergebnis erzielt, das nun im Plenum des Europäischen Parlaments über die Ziellinie gebracht wurde.”

"Letztlich", so Mandl, zeige “das Tempo und die Klarheit in der Einigung zwischen Europaparlament, Rat und Kommission, dass weit über die Grenzen von Parteien und Mitgliedsstaaten hinaus die Herausforderung verstanden und bewältigt wird. – Was vielen Menschen in Europa aber Sorge bereitet, ist neben der Migration in wachsendem Ausmaß der Mangel an Integration. Lösungen in diesem Bereich erfordern alle politischen Ebenen!” (Schluss)

Rückfragen & Kontakt

EVP-Pressedienst
Wolfgang Tucek
Telefon: +32-484-121-431
E-Mail: [email protected]

OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT | VPK

Bei Facebook teilen
Bei X teilen
Bei LinkedIn teilen
Bei Xing teilen
Bei Bluesky teilen

Stichworte

Channel

ÖVP Parlamentsklub

Rückfragen & Kontakt

EVP-Pressedienst
Wolfgang Tucek
Telefon: +32-484-121-431
E-Mail: [email protected]

So erreichen Sie uns

APA-Comm GmbH
Laimgrubengasse 10
1060 Wien, Österreich

PR-Desk Support
Tel. +43 1 36060-5310

APA-Salesdesk
Tel. +43 1 36060-1234

Services

PR-Desk
APA-OTS-Video
APA-Fotoservice
Cookie-Präferenzen


OTS-App
Bild mit den Logo und Schriftzug vom Google Play Store
Bild mit den Logo und Schriftzug von Apples App Store
Channels

Politik
Wirtschaft
Finanzen
Chronik
Kultur
Medien
Karriere
Tourismus

Bleiben Sie informiert

OTS-Mailabo
APA-Blog


Newsletter Abonnieren
© 1997 - 2025 APA-Comm GmbH und der jeweilige Aussender. Alle Rechte vorbehalten.
Hilfe / Datenschutz / Impressum / Offenlegung / AGB / Cookie-Präferenzen / Copyright