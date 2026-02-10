SPÖ-Sidl: EU-Parlament gibt Richtung im Klimaschutz vor

Wien (OTS) -

Heute hat das EU-Parlament das Ergebnis aus den Trilogverhandlungen zum Klimaziel für 2040 bestätigt, mit dem die Treibhausgasemissionen um 90 Prozent gegenüber dem Ausstoß aus dem Jahr 1990 reduziert werden müssen. Bis zu fünf Prozent der angestrebten Emissionsminderungen können dabei durch internationale Emissionszertifikate erreicht werden. "Nach vielen Rückschritten in der EU-Klimapolitik setzen wir endlich wieder ein klares Zeichen für mehr Klimaschutz", begrüßt der SPÖ-EU-Abgeordnete Günther Sidl die Trendwende in der EU-Politik und fordert ein neues Verständnis für den Klimaschutz in der EU: "Wir müssen endlich verstehen, dass es um mehr geht als den dringend notwendigen Schutz des Klimas. Wenn wir jetzt die richtigen Weichen stellen, kann die EU wieder zum globalen Vorreiter bei ökologischen Technologien werden und dadurch auch Arbeitsplätze und Wohlstand in Europa absichern. Genau dafür müssen wir endlich wieder ambitioniert und vernünftig vorangehen und sicherstellen, dass wir mit einem machbaren Klimaschutz wirklich alle Menschen mitnehmen!" ****

Der enttäuschende Ausgang der letzten internationalen Klimakonferenz in Brasilien zeigt für Sidl deutlich, dass Europa hier vorangehen, aber auch andere Staaten mitziehen muss. "Europa steht noch zu oft allein da, wenn es darum geht, ambitionierten Klimaschutz global voranzubringen. Wie in der Wirtschafts- und Handelspolitik gilt es deshalb auch in der Klimapolitik, gezielt neue Partnerschaften aufzubauen und bestehende Allianzen zu stärken. Dafür muss die EU ihre wirtschaftliche, handelspolitische und finanzielle Stärke besser nutzen, um internationale Kooperationen für Klimaschutz und Klimaanpassung voranzubringen. Nur wenn Europa seine Führungsrolle aktiv wahrnimmt und verlässliche Partner ins Boot holt, können ambitionierte Klimaziele auch weltweit Wirkung entfalten.“ (Schluss) ff