  • 10.02.2026, 11:58:02
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FPÖ-Fiedler: „Nur die FPÖ ist uneingeschränkt für Gym-Erhalt“

Auch AHS-Lehrergewerkschaft sieht pinke Reformpläne äußerst kritisch

Sankt Pölten (OTS) - 

„Eine Gesellschaft, die Bildung nach kurzfristigem Nutzen bewertet, spart am falschen Ende, nämlich am Verstand. Bildung darf nicht auf reine Arbeitsmarktverwertung reduziert werden, sondern muss das Denkvermögen, die Urteilsfähigkeit und Mündigkeit junger Menschen fördern“, kommentiert FPÖ Niederösterreich Bildungssprecher LAbg. Helmut Fiedler die nicht zu Ende gedachten Bildungspläne von Minister Christoph Wiederkehr.

Mittlerweile regt sich auch aus dem ÖVP-nahen Bereich der AHS-Lehrergewerkschaft Widerstand, deren Vorsitzender warnt eindringlich vor Einschränkungen bei Fremdsprachen und schulautonomen Gegenständen sowie vor einem AHS-Niveauverlust.

Äußerst kritisch sieht Helmut Fiedler, dass ein seit Jahren vorbereiteter neuer Oberstufenlehrplan mit Demokratiebildung und KI aufgeschoben werde, während die angekündigte Stärkung der Informatik nicht zusätzlich, sondern auf Kosten anderer Fächer erfolgen soll. „Wenn selbst die AHS-Gewerkschaft fordert, bestehende Gegenstände nicht einzuschränken, zeigt das die ganze Schieflage dieser Reform. Nur die FPÖ tritt uneingeschränkt für den Erhalt des Gymnasiums ein“, so Fiedler abschließend.

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