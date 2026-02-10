  • 10.02.2026, 11:53:33
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„Wöginger vor Gericht: Was der Prozess für die Politik bedeutet“: ORF-III-„zur SACHE“ am 11. Februar

Mit Nico Marchetti, Nina Tomaselli, Robert Kert und Iris Bonavida – um 22.30 Uhr, auch auf ORF ON

Wien (OTS) - 

August Wöginger steht wieder vor Gericht. Dem ÖVP-Klubchef wird Bestimmung zum Amtsmissbrauch vorgeworfen. Es geht um mutmaßlichen Postenschacher. Das Verfahren endete zunächst mit einer Diversion. Die Empörung war vielerorts groß – nicht nur in der Politik. Die WKStA erhob aufgrund einer Weisung der Oberstaatsanwaltschaft Wien Beschwerde, die Diversion wurde gekippt. Der Prozess geht somit weiter. Was erwartet Wöginger vor Gericht? Wie wirkt sich die Causa auf die Regierungsarbeit aus? Wie sehr belastet das die ÖVP und was bedeutet das alles für das Vertrauen der Bevölkerung in die Politik?

Bei Reiner Reitsamer diskutieren „zur SACHE“ am Mittwoch, dem 11. Februar 2026, um 22.30 Uhr in ORF III und auf ORF ON Nico Marchetti (Generalsekretär, ÖVP), Nina Tomaselli (Nationalratsabgeordnete, Die Grünen), Robert Kert (Leiter Institut für Wirtschaftsstrafrecht, Wirtschaftsuniversität Wien) und Iris Bonavida (Journalistin „Salzburger Nachrichten“).
Weitere Details zum Programm von ORF III Kultur und Information sind unter tv.ORF.at/orf3 abrufbar.

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