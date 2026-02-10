Grüne Wien/Pühringer, Berner: Amerlinghaus vor dem Aus – SPÖ & Neos rauben Wien ein Herzstück an gelebter Demokratie und Innovationskraft

Wien (OTS) -

„Mit den gravierenden Kürzungen der Förderung für das Amerlinghaus dürften sich nun die schlimmsten Befürchtungen bewahrheiten: Nach 50 Jahren steht das bedeutende Kultur- und Sozialzentrum vor dem Aus. SPÖ und Neos treiben den größten Sozialabbau in der Geschichte Wiens weiter voran und bedrohen damit auch die freie, alternative Szene massiv“, kritisiert Judith Pühringer, Parteivorsitzende Grüne Wien, die Kürzung für das Amerlinghaus seitens der zuständigen Stadträtin Emmerling (Neos).

Die Betreiber:innen des Amerlinghauses gehen derzeit davon aus, dass sie angesichts der Kürzungen ihre Türen schließen werden müssen. Auch jene Vereine, die im Amerlinghaus eingemietet sind und die grundsätzlich noch finanziert wären, sind existenzgefährdet, wenn diese nicht mehr im Amerlinghaus bleiben könnten. Davon wären zum Beispiel die Vereinigung für Frauenintegration und der darin ansässige Kindergarten betroffen.

„Das Amerlinghaus ist eine der wichtigsten kulturellen und sozialen Verortungen der freien Szene Wiens. Die inhaltliche Bandbreite ist riesig und behandelt so zentrale Themen wie Menschenrechte, Gleichberechtigung, Umwelt oder Rassismus und stärkt so demokratisches Bewusstsein und kritisches Denken“, hält Ursula Berner, Kultursprecherin der Wiener Grünen, fest. „Die Projekte des Amerlinghauses sind keine netten Extras, sondern Kernelemente einer demokratischen Stadtkultur. Wer hier kürzt, nimmt Wien ein Herzstück an gelebter Demokratie, Dialogfähigkeit und Innovationskraft“, so Berner.



SPÖ und Neos lassen Amerlinghaus im Stich



„Lange galt das Amerlinghaus auch für die SPÖ als das Vorzeigebeispiel für eine partizipative Politik auf Augenhöhe. Eine Kürzung der städtischen Förderung ist in dieser Form nicht nachvollziehbar und verantwortungslos. Die Betreiber:innen des Amerlinghauses wurden vor vollendete Tatsachen gestellt“, kritisiert Berner. „Wie SPÖ und Neos das Amerlinghaus im Stich lassen, widerspricht allen Werten, mit denen sich die Stadt sonst so gerne schmückt: Partizipation, Dialog, ein partnerschaftlicher Umgang mit den Menschen und Institutionen vor Ort“, so Pühringer und Berner – und abschließend: „Es ist höchste Zeit, dass die zuständige Stadträtin Emmerling noch einlenkt, damit das Amerlinghaus bestehen bleiben kann.“