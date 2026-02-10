- 10.02.2026, 11:29:32
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AVISO: Medientermin „Brandgefährliche Begleiter im Alltag“
Warum falsch entsorgte Akkus gefährlich werden können
Anlässlich des Tages der Batterie am 18. Februar laden das Bundesministerium für Land- und Forstwirtschaft, Klima- und Umweltschutz, Regionen und Wasserwirtschaft (BMLUK) und die Elektroaltgeräte Koordinierungsstelle (EAK) zu einem Medientermin ein.
Lithium-Akkus sind allgegenwärtig. In Laptops, Handys oder Haushaltsgeräten. Ihre falsche Entsorgung im Restmüll führt jedoch zunehmend zu gefährlichen Bränden in Haushalten und Entsorgungsbetrieben. Beim Termin demonstriert ein Live-Experiment des Österreichischen Bundesfeuerwehrverbandes die Brandgefahr. Zudem werden aktuelle Zahlen zu Brandursachen und Schäden präsentiert.
Dabei sind:
- Norbert Totschnig, Bundesminister für Land- und Forstwirtschaft, Klima- und Umweltschutz, Regionen und Wasserwirtschaft
- Elisabeth Giehser, Geschäftsführerin EAK
- Berthold Kren, Saubermacher
- Martin Mittnecker, Österreichischer Bundesfeuerwehrverband
Termin:
Dienstag, 17. Februar 2026, 09:30 Uhr
Saubermacher, Oberlaaer Straße 272, 1230 Wien
Anmeldung bis 12. Februar: [email protected]
Medientermin „Brandgefährliche Begleiter im Alltag“
Datum: 17.02.2026, 09:30 Uhr
Art: Pressetermine
Ort: Saubermacher
Oberlaaer Straße 272
1230 Wien
Österreich
Rückfragen & Kontakt
Bundesministerium für Land- und Forstwirtschaft, Klima- und
Umweltschutz, Regionen und Wasserwirtschaft
Telefon: +43 1 71100-606747
E-Mail: [email protected]
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