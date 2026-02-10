AVISO: Medientermin „Brandgefährliche Begleiter im Alltag“

Wien (OTS) -

Anlässlich des Tages der Batterie am 18. Februar laden das Bundesministerium für Land- und Forstwirtschaft, Klima- und Umweltschutz, Regionen und Wasserwirtschaft (BMLUK) und die Elektroaltgeräte Koordinierungsstelle (EAK) zu einem Medientermin ein.



Lithium-Akkus sind allgegenwärtig. In Laptops, Handys oder Haushaltsgeräten. Ihre falsche Entsorgung im Restmüll führt jedoch zunehmend zu gefährlichen Bränden in Haushalten und Entsorgungsbetrieben. Beim Termin demonstriert ein Live-Experiment des Österreichischen Bundesfeuerwehrverbandes die Brandgefahr. Zudem werden aktuelle Zahlen zu Brandursachen und Schäden präsentiert.



Dabei sind:

Norbert Totschnig, Bundesminister für Land- und Forstwirtschaft, Klima- und Umweltschutz, Regionen und Wasserwirtschaft

Elisabeth Giehser, Geschäftsführerin EAK

Berthold Kren, Saubermacher

Martin Mittnecker, Österreichischer Bundesfeuerwehrverband

Termin:

Dienstag, 17. Februar 2026, 09:30 Uhr

Saubermacher, Oberlaaer Straße 272, 1230 Wien

Anmeldung bis 12. Februar: [email protected]

Medientermin „Brandgefährliche Begleiter im Alltag“

Datum: 17.02.2026, 09:30 Uhr

Art: Pressetermine

Ort: Saubermacher

Oberlaaer Straße 272

1230 Wien

Österreich