  • 10.02.2026, 11:29:32
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  • OTS0077

AVISO: Medientermin „Brandgefährliche Begleiter im Alltag“

Warum falsch entsorgte Akkus gefährlich werden können

Wien (OTS) - 

Anlässlich des Tages der Batterie am 18. Februar laden das Bundesministerium für Land- und Forstwirtschaft, Klima- und Umweltschutz, Regionen und Wasserwirtschaft (BMLUK) und die Elektroaltgeräte Koordinierungsstelle (EAK) zu einem Medientermin ein.

Lithium-Akkus sind allgegenwärtig. In Laptops, Handys oder Haushaltsgeräten. Ihre falsche Entsorgung im Restmüll führt jedoch zunehmend zu gefährlichen Bränden in Haushalten und Entsorgungsbetrieben. Beim Termin demonstriert ein Live-Experiment des Österreichischen Bundesfeuerwehrverbandes die Brandgefahr. Zudem werden aktuelle Zahlen zu Brandursachen und Schäden präsentiert.

Dabei sind:

  • Norbert Totschnig, Bundesminister für Land- und Forstwirtschaft, Klima- und Umweltschutz, Regionen und Wasserwirtschaft
  • Elisabeth Giehser, Geschäftsführerin EAK
  • Berthold Kren, Saubermacher
  • Martin Mittnecker, Österreichischer Bundesfeuerwehrverband

Termin:
Dienstag, 17. Februar 2026, 09:30 Uhr
Saubermacher, Oberlaaer Straße 272, 1230 Wien

Anmeldung bis 12. Februar: [email protected]

Medientermin „Brandgefährliche Begleiter im Alltag“

Datum: 17.02.2026, 09:30 Uhr

Art: Pressetermine

Ort: Saubermacher
Oberlaaer Straße 272
1230 Wien
Österreich

Rückfragen & Kontakt

Bundesministerium für Land- und Forstwirtschaft, Klima- und
Umweltschutz, Regionen und Wasserwirtschaft
Telefon: +43 1 71100-606747
E-Mail: [email protected]

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[Dienstag, 17.02.2026, 09:30]

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