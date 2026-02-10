Stadt Wien und Bank Austria: Mit Wiener Symphonikern Spitzenkunst für alle

Wien (OTS) -

Die Wiener Symphoniker sind das Orchester der Stadt Wien und bieten höchste musikalische Qualität auf internationalem Spitzenniveau. Mit der UniCredit Bank Austria konnte ein neuer Generalsponsor gewonnen werden, der heute in einer gemeinsamen Pressekonferenz der Stadt Wien, der Wiener Symphoniker und der UniCredit Bank Austria präsentiert wurde. Im Fokus der Zusammenarbeit stehen Programmpunkte des Orchesters, die einem breiten Publikum offenstehen oder frei zugänglich sind. Die UniCredit Bank Austria weitet damit, wie im Vorjahr angekündigt, ihre Sponsoringaktivitäten im Kulturbereich aus – mit dem Ziel, Spitzenkunst für die breite Öffentlichkeit zu ermöglichen.

Michael Ludwig, Bürgermeister der Stadt Wien, betont: „Die Wiener Symphoniker stehen wie kaum ein anderes Orchester für musikalische Exzellenz und für ein Kulturverständnis, das alle Menschen in unserer Stadt einschließt. Es freut mich sehr, dass sich mit der UniCredit Bank Austria ein starkes privates Unternehmen im Kulturbereich engagiert und damit einen wichtigen Beitrag zu einem niederschwelligen, frei zugänglichen Kulturangebot leistet. Solche Partnerschaften ermöglichen Spitzenkunst für alle Wienerinnen und Wiener – und genau das ist der Wiener Weg einer verantwortungsvollen, sozialen und offenen Kulturpolitik.“

Ivan Vlaho, CEO der UniCredit Bank Austria: „Wir sind sehr stolz darauf, der neue Generalsponsor der Wiener Symphoniker zu sein. Im Rahmen der Neuordnung und Ausweitung unseres Kultursponsorings stehen kulturelle Angebote im Fokus, die einem breiten Publikum offenstehen. Wir wollen einen niederschwelligen, jedoch qualitativ hochwertigen Zugang zu Kunst und Kultur ermöglichen. Das heißt auf den Punkt gebracht: Wir fördern Spitzenkunst für alle, Kunst auf Weltklasse-Niveau für ein breites Publikum. Das ist die neue Leitlinie der Bank Austria beim Kultursponsoring.“

Jan Nast, Intendant der Wiener Symphoniker, sagt: „Diese Partnerschaft bestätigt unseren Weg, ein Orchester für alle Menschen zu sein und dabei bedingungslos auf Qualität zu setzen. Für mich zeigt das Engagement der UniCredit Bank Austria, dass Kultur Werte des Zusammenhaltes, der Gemeinschaft und der Solidarität stiftet – für Gesellschaft und Wirtschaft gleichermaßen.“

Highlights der Symphoniker-Partnerschaft mit UniCredit Bank Austria

Mit ihrer traditionsreichen Geschichte und einer anhaltenden Freude am Entdecken, sind die Wiener Symphoniker das schlagende Herz der Klassikmetropole Wien. Mit rund 180 Konzerten pro Saison prägt das Orchester die Klangkultur seiner Heimatstadt und schafft es dabei, Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft zu verknüpfen. Neben den großen Zyklen im Wiener Konzerthaus und im Musikverein Wien zeigt sich das Orchester immer wieder an ungewöhnlichen Konzertorten in ganz Wien, niedrigschwellig und für alle Wiener*innen zugänglich. Im Fokus der Kooperation der UniCredit Bank Austria mit den Wiener Symphoniker stehen folgende Konzerte:

Die „Beisl“-Konzerte am 13. Mai 2026 rund um den Yppenplatz in Ottakring, bei denen sich Ensembles der Wiener Symphoniker in verschiedenen Lokalen im 16. Bezirk präsentieren – dies alles bei freiem Eintritt und in gemütlichem Ambiente.

Ein Kammerkonzert im Bank Austria Park im Frühjahr 2026 bei freiem Eintritt

Das Prater-Picknick der Wiener Symphoniker am 1. und 2. Juli 2026 mit Ilia Staple, Rolando Villazón, Teya und Holly Hyun Choe auf der Kaiserwiese im Prater. ORF 2 überträgt das Konzert am Freitag, 3. Juli.

Den Wiener Advent am 16. Dezember 2026 im Wiener Stephansdom mit Christiane Karg, Lucas van Lierop und Elim Chan. ORF III zeigt das Konzert am 4. Adventsonntag um 20.15 Uhr.

Aktuelle Umfrage: Wiener Bevölkerung befürwortet „Kultur-Partnerschaften“ mit Unternehmen

Die UniCredit Bank Austria hat jüngst eine repräsentative Umfrage in der Wiener Bevölkerung (Institut: IFDD, 1.009 Befragte, Wiener Bevölkerung ab 16 Jahren, Zeitraum: 22.–26. Dezember 2025) durchgeführt, in der auch die Akzeptanz von Partnerschaften privater Unternehmen mit der öffentlichen Hand, konkret der Stadt Wien, zur Umsetzung von Kulturangeboten abgefragt wurde.

Das Ergebnis ist eindeutig: Mit 69 Prozent befürwortet eine große Mehrheit der Wiener*innen Kooperationen zwischen der Stadt Wien und privaten Unternehmen, um Projekte und Angebote im Bereich der Kunst und Kultur zu realisieren. Freier Zugang und kostenlose, niederschwellige Angebote sind der Wiener Bevölkerung dabei besonders wichtig. 74 Prozent der Wiener*innen finden es sehr wichtig oder eher wichtig, dass sich Banken sozial und kulturell engagieren. 92 Prozent sagen, dass traditionsreiche Orchester wie die Wiener Symphoniker wichtig für den Kulturstandort Wien sind.