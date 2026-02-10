FPÖ – Kassegger zu Wifo-Konjunkturtest: „Regierung feiert sich für sinkende Inflation, während unsere Industrie weiter am Boden liegt!“

Wien (OTS) -

„Während die Verliererkoalition aus ÖVP, SPÖ und NEOS seit Tagen die Sektkorken knallen lässt, liegt Österreichs Industrie weiterhin am Boden. Das ist wahrlich aber kein Grund zum Feiern“, kommentierte heute der FPÖ-Industriesprecher NAbg. Axel Kassegger die Ergebnisse des WIFO-Konjunkturtests vom Jänner 2026.

„Unsere Industrie erstickt unter einer Vielzahl hausgemachter Probleme. Die Regierung hat mit ihrer unsinnigen Sanktionspolitik gegen Russland und der gleichzeitigen Abhängigkeit von US-Zöllen eine toxische Mischung geschaffen, die unsere Exportwirtschaft massiv belastet. Die schwache Auslandsnachfrage ist das direkte Resultat dieser katastrophalen politischen Fehlentscheidungen“, erklärte Kassegger.

„ÖVP-Kanzler Stocker, sein SPÖ-Vize Babler und die NEOS versuchen, der österreichischen Bevölkerung Sand in die Augen zu streuen, indem sie eine sinkende Inflation als ihren großen Erfolg verkaufen. Die Wahrheit ist jedoch, dass sich die Preise weiterhin auf einem Rekordniveau befinden und die Menschen keinerlei echte Entlastung spüren. Gleichzeitig gehen die Investitionen zurück und die Bauwirtschaft befindet sich nach wie vor im freien Fall. Das ist die Realität, vor der diese Regierung bewusst die Augen verschließt“, stellte Kassegger klar.

„Völlig unverantwortlich ist auch, dass der von ÖVP, SPÖ und NEOS angekündigte Industriestrompreis frühestens ab 2027 wirksam werden soll. Das hilft keinem Betrieb, der heute ums wirtschaftliche Überleben kämpft. Wir fordern seit Langem einen sofort wirksamen, wettbewerbsfähigen Industriestrompreis sowie langfristig eine Senkung der allgemeinen Energiepreise durch eine spürbare Reduktion der Abgaben- und Steuerlast und ein klares Bekenntnis zu Leistung, Wertschöpfung und heimischer Industrie. Nur eine Politik der Entlastung statt der Belastung kann die Kaufkraft sichern, die Inflation nachhaltig senken und Österreich wieder zu einem international attraktiven Wirtschaftsstandort machen“, betonte Kassegger.

„Diese Regierung hat Österreich an den Rand des wirtschaftlichen Abgrunds geführt. Anstatt endlich Verantwortung zu übernehmen und zu handeln, flüchtet sie sich in billige PR-Gags. Wir Freiheitliche werden nicht müde, auf dieses Versagen hinzuweisen und eine Politik einzufordern, die wieder die Interessen der österreichischen Bevölkerung und unserer Betriebe in den Mittelpunkt stellt. Es ist höchste Zeit für eine Politik mit Hausverstand und die kann es nur mit einem Volkskanzler Herbert Kickl geben“, so der FPÖ-Industriesprecher.