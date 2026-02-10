  • 10.02.2026, 10:37:02
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  • OTS0055

Einladung zur Pressekonferenz: Zusammenleben mit dem Wolf – Gratwanderung zwischen Legalität und Rechtsbruch

Expert:innen und Tierschutzvertreter:innen beziehen Stellung zur aktuellen Wolfsthematik in Kärnten

Wien (OTS) - 


Wann: 17.2.2026, 10.00 Uhr
Wo: Südquartier Klagenfurt, Primoschgasse 3, 9020 Klagenfurt

Redebeiträge von:

- Prof. Dr. Kurt Kotrschal, Biologe und Verhaltensforscher, Wolfsexperte
- DDr. Martin Balluch, Obperson VEREIN GEGEN TIERFABRIKEN
- „Verein Wölfe in Österreich“, unabhängiger Verein für den Schutz der Wölfe

Im Rahmen der Pressekonferenz wird eine objektive und wissenschaftlich fundierte Perspektive auf die aktuelle Situation rund um den Wolf in Kärnten präsentiert. Die derzeitige mediale Berichterstattung ist stark von jagdlichen Interessen und emotionalisierten Narrativen geprägt, während fachliche, verhaltensbiologische und ökologische Aspekte häufig zu kurz kommen.

Emotionen bestimmen den Diskurs, Fakten bleiben dabei auf der Strecke.
Ziel der Veranstaltung ist es, sachliche Informationen, Lösungsansätze sowie ökologische und verhaltensbiologische Hintergründe zum Wolf darzulegen und so zu einer ausgewogenen Diskussion beizutragen.

Besonders brisant ist die Frage der Wolfsabschüsse. Expert:innen ordnen diese fachlich ein und beleuchten sowohl ihre ökologische Tragweite als auch ihre rechtliche Zulässigkeit. Dabei richtet sich der Blick explizit auf das Jahr 2025. Ein Zeitpunkt, der für den zukünftigen Umgang mit dem Wolf in Kärnten entscheidend sein könnte.

Den Abschluss bildet eine offene Fragerunde, in der Raum für Austausch und vertiefende Fragen geboten wird.

Pressekonferenz: Zusammenleben mit dem Wolf – Gratwanderung zwischen Legalität und Rechtsbruch

Expert:innen und Tierschutzvertreter:innen beziehen Stellung zur aktuellen Wolfsthematik in Kärnten

Datum: 17.02.2026, 10:00 Uhr

Art: Pressetermine

Ort: Südquartier Klagenfurt
Primoschgasse 3
9020 Klagenfurt
Österreich

URL: https://vgt.at/de/aktuelles/detailseite/8764/einladung-zur-pressekonferenz:-zusammenleben-mit-dem-wolf-gratwanderung-zwischen-legalitaet-und-rechtsbruch.html

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Christina Stark
Telefon: +43(0)6705530617
E-Mail: [email protected]
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[Dienstag, 17.02.2026, 10:00]

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