Analyse: Medienpräsenz österreichischer Politikerinnen und Politiker im Jänner 2026

Wien (OTS) -

Das APA-Comm Politik-Ranking untersucht monatlich die Berichterstattung von 13 österreichischen Tageszeitungen und analysiert, welche Politikerinnen und Politiker Österreichs die höchste mediale Präsenz aufweisen. Für Jänner 2026 weist die Analyse Andreas Babler (SPÖ) mit 467 Medienbeiträgen als den medial präsentesten Politiker des Landes aus. Es folgen Christian Stocker (ÖVP) mit 377 und Herbert Kickl (FPÖ) mit 294 Beiträgen. Zu Michael Ludwig (SPÖ) waren insgesamt 235 Medienbeiträge zu verzeichnen, zu Beate Meinl-Reisinger (NEOS) 202.

Das Ranking der Top-20-Akteurinnen und -Akteure für Jänner 2026 ist unter www.ots.at/politikranking abrufbar. Es wurde von APA-Comm auf Basis der Anzahl von Beiträgen mit namentlicher Erwähnung von Politikerinnen und Politikern in 13 österreichischen Tageszeitungen für den Zeitraum von 1. bis 31. Jänner 2026 erstellt.

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