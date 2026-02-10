MAIIJA alias Marilies Jagsch präsentiert am 18.2. ihr neues Album im ORF RadioKulturhaus

Wien (OTS) -

Sängerin und Komponistin Marilies Jagsch prägt seit vielen Jahren die Wiener Musikszene. Unter dem Namen MAIIJA veröffentlicht sie Mitte Februar ihr bereits zweites Album, das sie am Mittwoch, den 18. Februar (19.30 Uhr) im ORF RadioKulturhaus präsentiert.

„What if“ ist ein fein schattiertes Album zwischen Verletzlichkeit und Aufbruch, zwischen persönlicher Erfahrung und kollektiver Resonanz. MAIIJA eröffnet mit ihrem zweiten Album einen vielschichtigen Raum voller Fragen, Visionen und Widerstände. In ihren Songs verarbeitet sie nicht nur persönliche Erlebnisse, sondern auch kollektive Herausforderungen wie Bedrohungen durch den Klimawandel und die Frage nach Verantwortung in unserer unsicheren Gegenwart. Musikalisch schlägt „What if“, das wieder in Zusammenarbeit mit dem Produzenten Peter Paul Aufreiter entstanden ist, ebenso vielfältige Pfade ein: Stimme und Gitarre bilden das Herz vieler Stücke, mal roh und direkt, mal sanft und verletzlich. Elektronische Elemente verschmelzen mit organischen Klängen, das Schlagzeug treibt kraftvoll an oder bleibt bewusst zurückhaltend. Der Eintritt für das Konzert im Großen Sendesaal beträgt EUR 21,–; mit der ORF RadioKulturhaus-Karte ist der Bezug eines um 50 % ermäßigten Tickets möglich; Ö1 Club-Mitglieder erhalten 15 % Ermäßigung. Weitere Informationen zum Programm des ORF RadioKulturhauses gibt es auf der Homepage radiokulturhaus.ORF.at oder über das Kartenbüro (Tel. 01/501 70-377).