Termine am 10. Februar in der Rathauskorrespondenz

Änderungen vorbehalten

Wien (OTS) -



10.00 Uhr, Mediengespräch des Bürgermeisters: Stadt Wien, Wiener Symphoniker und UniCredit Bank Austria – Spitzenkunst für alle mit Bürgermeister Michael Ludwig, Ivan Vlaho, CEO UniCredit Bank Austria und Jan Nast, Intendant der Wiener Symphoniker (1., Rathaus, Stadtsenatssitzungssaal). Livestream auf www.wien.gv.at (Schluss)

Rückfragen & Kontakt

Rathauskorrespondenz

Stadt Wien - Kommunikation und Medien, Diensthabende*r Redakteur*in

Service für Journalist*innen, Stadtredaktion

Telefon: 01 4000-81081

E-Mail: [email protected]

Website: https://presse.wien.gv.at

OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT | NRK