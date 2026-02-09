  • 09.02.2026, 15:50:32
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  • OTS0091

Liesing: Verdacht auf radioaktives Nuklid in einem Entsorgungsbetrieb

Wien (OTS) - 

Montagvormittag gegen 10:30 Uhr wurden die Berufsfeuerwehr Wien, die Berufsrettung Wien und die Wiener Polizei alarmiert und zu einem Entsorgungsbetrieb in Wien-Liesing gerufen. Es bestand der Verdacht, dass ein angelieferter Gegenstand ein radioaktives Nuklid enthalten haben könnte. Von den Einsatzkräften der Feuerwehr wurden am Firmengelände Absperrmaßnahmen getroffen und umfangreiche Messungen zur Gefahrenabschätzung vorgenommen. Dabei wurden geringe Strahlenwerte festgestellt. Zwei Mitarbeiter des Betriebs, die mit dem Gegenstand hantiert haben, wurden vorsorglich durch die Berufsrettung Wien untersucht und nach einer Dekontamination im Hygienezentrum des Gesundheitsdienstes zur weiteren Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht. Aktuell sind weitere Messungen und Nachforschungen im Gange, um die Herkunft des Gegenstandes zu klären. Für Personen außerhalb des Firmengeländes besteht keine Gefährdung. (Schluss) red

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