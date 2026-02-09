- 09.02.2026, 12:03:33
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FPÖ: Download-Link der Pressekonferenz mit Mediensprecher Hafenecker und ORF-Stiftungsrat Westenthaler
Der Mitschnitt der heutigen Pressekonferenz mit FPÖ-Mediensprecher und Generalsekretär NAbg. Christian Hafenecker und ORF-Stiftungsratsmitglied Peter Westenthaler kann unter diesem Link downgeloadet werden:
https://fpoe.transfernow.net/dl/20260209tXUhT2iY/W1wZZ7PX
Die Verwendung des Videos oder einzelner Ausschnitte ist ausschließlich im Rahmen der Berichterstattung über diese Pressekonferenz gestattet. Ein Quellenhinweis ist bei der Verwendung nicht erforderlich.
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