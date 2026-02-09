EINLADUNG: "Die Widersprüche der Frau Wurm"

Wien (OTS) -

Wir laden die Vertreterinnen und Vertreter der Medien herzlich zu einer

P r e s s e k o n f e r e n z

mit Abgeordnetem Andreas Hanger, Fraktionsführer der ÖVP im Untersuchungsausschuss, ein.



THEMA: "Die Widersprüche der Frau Wurm"



ZEIT: MORGEN, Dienstag, 10. Februar 2026, 10:00 Uhr



ORT: Raab-Zimmer des ÖVP-Parlamentsklubs im Erdgeschoss des Parlamentsgebäudes, Dr.-Karl-Renner-Ring 3, 1017 Wien



Bitte beachten Sie die geltenden Zutrittsregelungen des Parlaments für Vertreterinnen und Vertreter der Medien, die Sie unter folgendem Link abrufen können: https://www.parlament.gv.at/presse.

Kolleginnen und Kollegen, die nicht über eine Dauerberechtigungskarte verfügen, benötigen für den Zutritt einen Lichtbildausweis, weitere Informationen finden Sie auf der Parlamentshomepage unter https://www.parlament.gv.at/services/zutritt. (Schluss)