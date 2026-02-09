- 09.02.2026, 11:34:02
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EINLADUNG: "Die Widersprüche der Frau Wurm"
Pressekonferenz mit ÖVP-Fraktionsführer Andreas Hanger – MORGEN, Dienstag, 10. Februar 2026, 10:00 Uhr
Wir laden die Vertreterinnen und Vertreter der Medien herzlich zu einer
P r e s s e k o n f e r e n z
mit Abgeordnetem Andreas Hanger, Fraktionsführer der ÖVP im Untersuchungsausschuss, ein.
THEMA: "Die Widersprüche der Frau Wurm"
ZEIT: MORGEN, Dienstag, 10. Februar 2026, 10:00 Uhr
ORT: Raab-Zimmer des ÖVP-Parlamentsklubs im Erdgeschoss des Parlamentsgebäudes, Dr.-Karl-Renner-Ring 3, 1017 Wien
Bitte beachten Sie die geltenden Zutrittsregelungen des Parlaments für Vertreterinnen und Vertreter der Medien, die Sie unter folgendem Link abrufen können: https://www.parlament.gv.at/presse.
Kolleginnen und Kollegen, die nicht über eine Dauerberechtigungskarte verfügen, benötigen für den Zutritt einen Lichtbildausweis, weitere Informationen finden Sie auf der Parlamentshomepage unter https://www.parlament.gv.at/services/zutritt. (Schluss)
Rückfragen & Kontakt
Pressestelle des ÖVP-Parlamentsklubs
Telefon: +43 1 401 10-4439 bzw. +43 1 401 10-4432
Website: http://www.oevpklub.at
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