ÖVP – Zierfuß zu Emmerling: Pinker PR-Aktionismus ersetzt keine Deutschförderung im Kindergarten

Wien (OTS) -

Als „absurdes Ablenkungsmanöver vom pinken Totalversagen in Wiens Kindergärten“ bezeichnet der Bildungssprecher der Wiener Volkspartei, Klubobmann Harald Zierfuß, die neue PR-Kampagne der Neos zur Elementarbildung. „Pinke PR ersetzt keine professionelle Deutschförderung, keine Verbesserung des Fachkraft-Kind-Schlüssels, kein Supportpersonal im Kindergarten und schon gar keine funktionierende Fördermittelkontrolle in Wiens Kindergärten. Sie dient lediglich der Selbstbeweihräucherung einer Partei, die von ihrer desaströsen Bilanz in Wien ablenken möchte“, so Zierfuß. „Nach fünf Jahren Neos-Bildungspolitik in Wien kann die Hälfte der Schulanfänger nicht deutsch. Diese Kinder kennen den Kindergarten nur unter Neos-Verantwortung und müssen ihre Schulkarriere mit einem enormen Defizit starten, das viele nie mehr vollständig aufholen können“, so Zierfuß.

„Wer nun erst beginnt, die Elementarbildung ‚neu zu denken‘, kommt fünf Jahre zu spät und hat seine Verantwortung offenbar nicht verstanden. Die Zeit, oberflächliche pinke PR-Sprüche zu plakatieren, ist längst vorbei. Den Kindern in unserer Stadt läuft die Zeit davon“, so Zierfuß. Zu Beginn des aktuellen Kindergartenjahres fehlten jedem städtischen Kindergartenstandort durchschnittlich zwei Elementarpädagogen, die Zahl der Nachsichten bei nicht ausgebildetem Personal hat sich unter fünf Jahren Neos von 488 im Jahr 2020 auf 1.116 im Jahr 2024/25 mehr als verdoppelt, und die Zahl der Sprachförderkräfte stagniert bei rund 300 Vollzeit arbeitenden Pädagogen. „Die Neos in Wien haben Kindern keine Flügel gehoben, sondern permanent Flügel gestutzt. Daran werden auch die pinken Plakate nichts ändern“, so Zierfuß abschließend.