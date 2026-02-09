FPÖ – Krauss: Politische Hexenjagd gegen Christian Klar soll vom rot-pinken Bildungsdesaster in Wien ablenken

Wien (OTS) -

„Der derzeitige Wirbel rund um ein Interview von Direktor Christian Klar mit einem russischen TV-Sender ist nichts anderes als eine gezielte politische Aktion, um vom völligen Versagen im Wiener Bildungssystem abzulenken. Ausufernde Gewalt an Schulen, zunehmender Islamismus, verzweifelte Pädagogen und mehr als 50 Prozent außerordentliche Schüler in den ersten Klassen, weil ihre Deutschkenntnisse so mangelhaft sind, dass sie dem Unterricht nicht folgen können – das sind die tatsächlichen Skandale im Wiener Schulwesen“, erklärte heute der Bildungssprecher der Wiener FPÖ und Klubobmann Maximilian Krauss.



Der betroffene Direktor habe seinen Fehler bereits eingestanden und sich entschuldigt. „Dieser Umstand wird nun jedoch schamlos ausgenützt, um einen der wenigen Lehrer, die sich noch trauen, die Wahrheit über die Zustände an unseren Schulen auszusprechen, mundtot zu machen. Wer so vorgeht, betreibt Gesinnungspolitik auf dem Rücken des Bildungssystems“, betonte Krauss.



Besonders scharf kritisierte der FPÖ-Klubobmann das Verhalten der ÖVP: „Dass ausgerechnet die eigene Partei nun sogar eine Amtsenthebung als stellvertretender Bezirksvorsitzender prüft, ist eine politische Bankrotterklärung. Dieses Vorgehen zeigt den desolaten Zustand einer ÖVP, die offensichtlich völlig am Ende ist.“



Eine Schande sei auch das Verhalten von NEOS-Bildungsstadträtin Emmerling. „Anstatt Verantwortung für ihr eigenes Versagen zu übernehmen, fordert sie öffentlich Konsequenzen und versucht, sich politisch reinzuwaschen. Dieses Verhalten ist ein Skandal und ein durchsichtiger Versuch, von den katastrophalen Zuständen in Wiens Schulen abzulenken“, so Krauss.



„Wien braucht keine inszenierten Empörungsdebatten, sondern endlich echte Reformen. Wir brauchen klare Regeln, Schutz der Lehrer und null Toleranz gegenüber Gewalt und Extremismus – dafür steht die FPÖ“, bekräftigt der Wiener FPÖ-Klubobmann.