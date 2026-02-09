Kostenlose Hilfe bei Reparaturen: Repaircafés im 48er-Tandler

Wien (OTS) -

Der Toaster heizt nicht mehr richtig, die Nachttischlampe hat einen Wackelkontakt oder der Lieblingspulli ein Loch – auch heuer bieten die 48er wieder kostenlose Hilfe bei der Reparatur von Elektrokleingeräten und Kleidung mit ihren Repaircafés im 48er-Tandler.

Reparieren statt wegwerfen

Nach Voranmeldung können kaputte Elektrokleingeräte gebracht werden und Fachleute kümmern sich um deren Reparatur. Ausgenommen sind Handys, Computer, Laptops, Kaffeemaschinen und große Elektrogeräte, da diese Reparaturen zu zeitaufwändig wären. Aber nicht nur Elektrokleingeräte werden repariert, sondern auch Textilien. Schneider*innen bieten die Möglichkeit, Lieblingskleidungsstücke professionell reparieren zu lassen. Im April gibt´s dann auch noch einen Fahrradcheck.

Textilreparaturen sind ohne Anmeldung möglich, für Reparaturen von Elektrogeräten und für den Fahrradcheck ist eine verbindliche Anmeldung über die 48er-Tandler-Website erforderlich. „Mit den Repaircafés bieten wir ein Reparaturservice an, das sehr gut angenommen wird. Wiens cooler Secondhand-Markt setzt damit einmal mehr ein Zeichen für die Kreislaufwirtschaft,“ so Klimastadtrat Jürgen Czernohorszky.

Repaircafés im 48er-Tandler Margareten, 5., Siebenbrunnenfeldgasse 3 für Elektrokleingeräte und Bekleidung:

12. Februar 2026 14-18 Uhr (bereits ausgebucht)

30. April 2026 14-18 Uhr (inkl. Fahrradcheck)

3. Juni 2026 14-18 Uhr

Weitere Termine folgen im August, Oktober und im Rahmen der Orange Week im November im 48er-Tandler Donaustadt.

Anmeldungen unter https://48ertandler.wien.gv.at/

Pressebilder zu dieser Aussendung sind in Kürze unter https://presse.wien.gv.at/bilder abrufbar. (Schluss) MA48