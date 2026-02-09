  • 09.02.2026, 08:28:02
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Über 14.000 Landsleute holten Rat bei der NÖ Pflege-Hotline

LR Teschl-Hofmeister: Pflege-Hotline ist für pflege- und betreuungsbedürftige Menschen oft erste Anlaufstelle

St. Pölten (OTS) - 

Die Pflege-Hotline des Landes Niederösterreich ist mit ihrem kostenlosen und unkomplizierten Beratungsangebot für pflege- und betreuungsbedürftige Menschen in Niederösterreich oft erste Anlaufstelle. Wie wichtig diese Service-Einrichtung für die Niederösterreicherinnen und Niederösterreicher ist, hat sich auch im letzten Jahr erneut gezeigt. „Die NÖ Pflege-Hotline ist für unsere Landsleute bei Fragen rund um Pflege und Betreuung eine wertvolle Anlaufstelle. Über 14.000 Niederösterreicherinnen und Niederösterreicher holten sich im abgelaufenen Jahr zu Themen wie Langzeitpflege, Kurzzeitpflege, Übergangspflege, begleitetes Wohnen, 24-Stunden-Betreuung oder zu Förderungen und Zuschüssen Rat bei den Expertinnen und Experten. Danke an das Team der NÖ Pflege-Hotline, das unsere Landsleute kompetent beratet und damit die Wege für Pflege- und Betreuungsbedürftige bzw. deren Angehörige kurzhält“, so Sozial-Landesrätin Christiane Teschl-Hofmeister.

„Seit 1. Jänner können Pflege- und Betreuungsbedürftige den ,NÖ Pflege- und Betreuungsscheck 2026‘ auf der Website des Landes Niederösterreich auf www.noe.gv.at beantragen und wieder 1.000 Euro Unterstützung erhalten“, so Teschl-Hofmeister. Bezugsberechtigt sind Pflege- und Betreuungsbedürftige ab der Pflegestufe 3, Personen mit Pflegestufe 1 und 2 und einer ärztlich bestätigten Demenz sowie Kinder und Jugendliche ab Pflegestufe 1. In Fällen, in denen keine Online-Antragstellung möglich ist, kann die Antragstellung über die NÖ Pflegehotline 02742 / 9005 - 9095 werktags von Montag bis Freitag von 8 bis 16 Uhr erfolgen.

Weitere Informationen: Büro LR Christiane Teschl-Hofmeister, Mag. (FH) Dieter Kraus, Pressesprecher, Telefon 02742/9005-12655, E-Mail [email protected].

Rückfragen & Kontakt

Amt der NÖ Landesregierung, Landesamtsdirektion/Öffentlichkeitsarbeit
Mag. Ing. Johannes Seiter
Telefon: 02742/9005-12174
E-Mail: [email protected]

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