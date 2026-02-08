- 08.02.2026, 10:05:32
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Olympia 2026 im ORF: Bis zu 1,2 Millionen sahen die Abfahrt der Herren
Meistgesehene Olympia-Abfahrt seit 2014
Bereits der erste Olympia-Tag mit Medaillenentscheidungen hatte es in sich: Bis zu 1,210 Millionen Skifans sahen gestern, am 7. Februar 2026, live in ORF 1 die Abfahrt der Herren in Bormio – und das unter der Weltregie von ORF-Chefregisseur Michael Kögler. Im Schnitt waren 1,114 Millionen bei 75 Prozent Marktanteil via ORF 1 dabei, in den jungen Zielgruppen 12–49 und 12–29 wurden Marktanteile von 77 bzw. 84 Prozent erreicht. Damit war dieses Rennen die meistgesehene Olympia-Abfahrt seit 2014.
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