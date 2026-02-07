FPÖ – Schnedlitz: „SPÖ ist mehr rote Selbsthilfegruppe als Regierungspartei!“

Wien (OTS) -

„Während die Menschen im Land mit Rekordteuerung, Wohnungsnot und einem staatlich organisierten Asylchaos kämpfen, beschäftigt sich die SPÖ nur noch mit sich selbst. Das ist eine traurige Polit-Seifenoper auf offener Bühne“, kritisierte heute FPÖ-Generalsekretär NAbg. Michael Schnedlitz die neuesten Entwicklungen rund um die SPÖ.

„Die einstige stolze Arbeiterpartei sei längst zur roten Selbsthilfegruppe für Gescheiterte verkommen“, so Schnedlitz. Mit Anspielung auf die zunehmende Unterstützung für Christian Kern in der SPÖ-Basis konstatierte Schnedlitz: „Die SPÖ ist so verzweifelt, dass sie sich jetzt offenbar wieder einen auf offener Bühne gestolperten und ehemaligen Kanzler aus dem politischen Ruhestand herbeisehnt. Wenn sich mehr Funktionäre nach dem gescheiterten Christian Kern sehnen als an Andreas Babler glauben, dann ist Feuer am Dach und das nicht erst seit gestern.“

Auch die Auswirkungen auf die Bundesregierung sind laut Schnedlitz dramatisch: „Diese SPÖ ist nicht nur mit sich selbst beschäftigt – sie ist als Regierungspartei schlichtweg nicht mehr tragbar. Wer sich so selbst zerlegt, kann keine Verantwortung für das Land übernehmen. Die Ampel-Regierung hängt ohnehin nur noch an einem seidenen Faden und der ist rot und ausgefranst!“

„Die SPÖ als Totalschaden trifft auf die teuerste und gleichzeitig unfähigste Regierung aller Zeiten. Dieses Kickl-Verhinderungskonstrukt taumelt von einer Krise in die nächste und das Einzige, was stabil bleibt, ist das völlige Politikversagen dieser Versager-Regierung“, sieht Schnedlitz sogar eine doppelte Krise, und erklärt weiter: „Wer nicht einmal in der eigenen Partei als sinnvolle Führungskraft angesehen wird, der soll endlich den Weg für Neuwahlen freimachen. Diese Regierung ist kaputt. Es braucht endlich Stabilität, Ehrlichkeit und Handschlagqualität und dafür steht einzig und allein die FPÖ mit Herbert Kickl an der Spitze!“