  • 07.02.2026, 09:04:32
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139 gratis Interrail-Tickets gingen an Jugendliche aus NÖ

LH Mikl-Leitner: Immer mehr Jugendliche nehmen an Initiative „Discover EU“ teil

St. Pölten (OTS) - 

139 Jugendliche aus Niederösterreich haben in der dreizehnten Runde der Initiative „Discover EU“ kostenlose Interrail-Tickets erhalten. „Jungen Menschen die Chance zu geben, die Länder der Europäischen Union per Bahn kostenfrei zu bereisen, ist ein wichtiger Beitrag zur besten Zukunft für unsere Jugend. Ich freue mich, dass so viele junge Menschen aus Niederösterreich an dieser Aktion teilnehmen und auch ein Ticket erhalten haben. Jugendliche leben so die europäische Identität und lernen unsere europäischen Werte kennen und schätzen“, betont Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner.

Europaweit konnten sich von knapp 250.000 Bewerbern etwas über 40.000 Jugendliche über gratis Interrail-Tickets freuen. Von 7.058 Bewerbungen aus ganz Österreich wurden 798 Gewinner auserkoren, darunter 139 aus Niederösterreich. „Die Nachfrage nach den gratis Interrail-Tickets steigt Jahr für Jahr. Hier tun sich vor allem Jugendliche aus Niederösterreich hervor, die vergleichsweise viele Tickets ergattern konnten. Für Jugendliche aus unserem Bundesland hat diese Initiative einen tollen Mehrwert, denn seit 2018 wurden so 1.738 Interrail-Tickets an Teilnehmerinnen und Teilnehmer aus Niederösterreich vergeben“, unterstreicht Mikl-Leitner.

Die nächste Bewerbung für Interrail-Tickets wird im Frühjahr 2026 erwartet.

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