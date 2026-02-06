Zorba: EU geht bei TikTok richtigen Schritt – Digitale Regeln müssen durchgesetzt werden

Wien (OTS) -

„Wir Grüne begrüßen ausdrücklich, dass die EU-Kommission das Verfahren gegen TikTok wegen suchtfördernder Mechanismen konsequent vorantreibt“, sagt Süleyman Zorba, Sprecher der Grünen für Digitalisierung und Netzpolitik. „Egal ob TikTok oder X: Unsere europäischen Digitalgesetze müssen geschützt, hochgehalten und angewendet werden – ohne politische Rücksichtnahme.“

Gerade bei Kindern und Jugendlichen seien endloses Scrollen, stark personalisierte Feeds und fehlende Pausen kein harmloses Design einer App, sondern ein reales Risiko für die Gesellschaft. „Der Digital Services Act ist kein Papiertiger. Er ist da, um Menschen zu schützen – und genau das muss die EU jetzt auch durchsetzen.“

Zorba betont abschließend: „Wenn Konzerne in Europa Geschäfte machen, dann gelten europäische Regeln. Punkt.“