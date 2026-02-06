„kulturMontag“: Widerstand US-Kunstschaffender, Populismus-Buch von „Die Tagespresse“-Chef Fritz Jergitsch, Kulturhauptstadt Oulu

Wien (OTS) -

Der von Clarissa Stadler präsentierte „kulturMontag“ am 9. Februar 2026 um 22.30 Uhr in ORF 2 und auf ORF ON befasst sich mit dem „Fall of Freedom“ – der Widerstandsbewegung US-amerikanischer Kulturschaffender gegen die Trump-Regierung. Weiters ist „Die Tagespresse“-Mastermind Fritz Jergitsch live im Studio und liefert mit seinem neuen Buch zum Thema Populismus interessante Lösungsvorschläge. Thema der Sendung ist u. a. auch das Programm der Europäischen Kulturhauptstadt Oulu in Finnland, das unter dem Motto „Kultureller Klimawandel“ für Aufsehen sorgen will. Anschließend an das Magazin steht eine weitere Dokumentation der Reihe „Die Kunstaufpasser“ über „Das Wallraf-Richartz-Museum – erzählt von seinem Aufsichtspersonal“ (23.30 Uhr) auf dem Programm.



„Fall of Freedom“ – Wie Kunstschaffende in den USA Widerstand leisten



Ob mit dem brutalen Vorgehen der ICE-Beamten in Minneapolis, dem völkerrechtswidrigen Angriff auf Venezuela oder den jüngsten Enthüllungen aus den Epstein Files: Seit Beginn des Jahres sorgt die Trump-Regierung weltweit für Aufsehen. Unter US-Künstlerinnen und -Künstlern formiert sich zunehmend Widerstand. „Fall of Freedom“ ist eine im vergangenen Herbst von Dread Scott und Lynn Nottage initiierte Protestbewegung, die landesweit zum kreativen Widerstand gegen die Repressionen und zur Verteidigung der Demokratie aufruft. Seitdem haben sich Hunderte Galerien, Museen, Bibliotheken, Comedy-Clubs, Theater, Schulen oder Konzerthallen in fast allen Bundesstaaten mit Ausstellungen, Performances und öffentlichen Events an der Bewegung beteiligt. Zu den bekanntesten Namen zählen Künstler:innen wie Marilyn Minter und Robert Longo sowie Popsänger John Legend, Filmemacher Michael Moore und Regisseurin Laura Poitras. Der „kulturMontag“ hat nachgefragt.



Verstehen statt verzweifeln – „Die Tagespresse“-Chef Fritz Jergitsch über Populismus



In seinem Sachbuch „Heulen hilft uns auch nicht weiter – Populismus verstehen. Freiheit digital neu denken“ sucht Fritz Jergitsch, Gründer, Mastermind und Chefredakteur des Online-Satiremagazins „Die Tagespresse“, die Ursachen für den weltweiten Siegeszug des Populismus u. a. in den sozialen Medien und liefert konkrete Lösungsvorschläge. Er plädiert für einen neuen Liberalismus, der die individuelle Freiheit stärken soll. Dazu braucht es digitale Grundrechte sowie faire Teilhabe am technischen wie wirtschaftlichen Fortschritt für alle. Denn: Globalisierung und Digitalisierung haben neben Wohlstand auch Spaltung, Angst vor Statusverlust und politische Wut gebracht. Rechtspopulisten nutzen die Verunsicherung der Gesellschaft und schlagen Kapital daraus. Die politische Mitte reagiert zu schwach, denn der Liberalismus hat keine überzeugenden Antworten auf viele Fragen gefunden, etwa die Vermögensungleichheit, die Wohnungsnot oder die Ausländerpolitik. Zusätzlich befeuern soziale Medien und Globalisierung die Entwicklung. Was kann eine demokratische Gesellschaft dem wachsenden Populismus entgegensetzen? Und warum ist Resignieren keine Lösung? Darüber spricht Fritz Jergitsch mit Clarissa Stadler live im Studio.



Kultureller Klimawandel – Oulu als Europas Kulturhauptstadt 2026



Neben Trenčin in der Slowakei ist das westfinnische Oulu heuer Europäische Kulturhauptstadt. Die nördlichste Metropole Europas und fünfgrößte Stadt Finnlands gilt als Tor zur arktischen Natur. Unter dem Motto „Kultureller Klimawandel“ will man als Kulturhauptstadt neue Perspektiven auf Nachhaltigkeit und Gemeinschaft eröffnen. Mehr als 3.000 Veranstaltungen sollen das ganze Jahr über Menschen zusammenbringen – Einheimische wie Besucher:innen. Programmschwerpunkt ist die Geschichte und die Kultur der Samen, jener indigenen Volksgruppe, von der heute noch etwa 10.000 Angehörige in Finnland leben. Neben einer Ausstellung zur oft schwierigen Balance der Samen zwischen jahrhunderteralter Tradition und modernem Alltag wird auch eine Uraufführung der Oper „Ovllá“ über die Unterdrückung dieser Volksgruppe mit Spannung erwartet. Zu den Stars des Kulturjahrs zählt der „Mieskuoro Huutajat“ – der Chor der schreienden Männer, der in Finnland Kultstatus hat. Piia Rantala-Korhonen, Leiterin des Kulturhauptstadtprogramms Oulu 2026, will einen bleibenden Eindruck hinterlassen.



Dokumentation: „Die Kunstaufpasser: Das Wallraf-Richartz-Museum – erzählt von seinem Aufsichtspersonal“ (23.30 Uhr)



Das Wallraf-Richartz-Museum in Köln ist weltweit bekannt für seine beeindruckende Sammlung mittelalterlicher Malerei. Ohne Ferdinand Franz Wallraf gäbe es diese Sammlung vielleicht gar nicht – er rettete viele Werke während der napoleonischen Besetzung Kölns vor der Zerstörung und legte den Grundstein für das Museum. Heute zählt es zu den bedeutendsten Kulturinstitutionen der Stadt und beherbergt Meisterwerke voller Dramatik, Schönheit und Emotion, die Geschichten erzählen: Rubens’ üppige Gemälde, impressionistische Meisterwerke von Lovis Corinth oder Stefan Lochners berühmte „Maria in der Rosenlaube“, auch bekannt als deutsche Mona Lisa, sind die Stars. Doch es sind nicht nur die Gemälde selbst, die faszinieren – es sind auch die Menschen, die sie bewachen. Die Museumsaufseherinnen und -aufseher sind stille Beobachter:innen, leidenschaftliche Erzähler:innen und heimliche Expertinnen und Experten. Mit ihrem einzigartigen Blick entdecken sie immer neue Details und geben den Werken eine ganz persönliche Bedeutung. In der von Corinna Belz und Tuan Lam gestalteten Ausgabe der Dokureihe „Die Kunstaufpasser“ über „Das Wallraf-Richartz-Museum – erzählt von seinem Aufsichtspersonal“ führen drei dieser Aufseher hinter die Kulissen des Hauses. Sie zeigen ihre Lieblingswerke und eröffnen neue Perspektiven auf die Kunst – mit Geschichten voller Emotionen, zwischen Liebe und Eifersucht, Himmel und Erde. „Die Kunstaufpasser“ sind die heimlichen Hüter dieser Schätze, die mit wachem Blick und tiefem Verständnis dafür sorgen, dass die Kunst lebendig bleibt.