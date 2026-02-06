Ausverkauftes Haus für den Tierschutz: Kabarettabend zum 180-Jahr-Jubiläum des Wiener Tierschutzverein ein voller Erfolg

Wien/Vösendorf (OTS) -

Besser könnte das Jubiläumsjahr kaum starten: Der Benefiz-Kabarettabend „Hier! Sitz! Lach!“ am 10. Februar 2026 im Theater Akzent ist restlos ausverkauft. Das große Publikumsinteresse unterstreicht nicht nur die Strahlkraft des hochkarätigen Programms, sondern auch die breite Unterstützung für den Tierschutz – pünktlich zum 180-jährigen Bestehen des Wiener Tierschutzvereins, einer der ältesten Tierschutzorganisationen Europas.

Organisiert und moderiert von Monica Weinzettl, bringt der Abend ein starkes Kabarett-Line-up auf die Bühne: Omar Sarsam, Bernie Wagner, Caroline Athanasiadis, das Duo Flo und Wisch sowie Sebastian Haring sorgen für einen abwechslungsreichen Abend voller Witz, Charme und Haltung. Unterstützt wird die Veranstaltung von Vet-Concept. Der gesamte Reinerlös kommt den tierischen Bewohnerinnen und Bewohnern des Tierschutzhauses Vösendorf zugute.

„Ein ausverkaufter Saal gleich zu Beginn unseres Jubiläumsjahres ist ein starkes Zeichen “, sagt Daniela Waller, Event-Leitung von Tierschutz Austria. „Es zeigt, dass Tierschutz viele Menschen bewegt – und dass man Engagement auch mit Humor verbinden kann.“

180 Jahre Tierschutz: Von der Bürgerinitiative zur nationalen Bewegung

Das Jahr beginnt mit tierisch guten Nachrichten: Tierschutz Austria feiert 180 Jahre Wiener Tierschutzverein. Was 1846 mit mutigen Bürgerinnen und Bürgern begann, die sich erstmals organisiert gegen Tierquälerei erhoben, ist heute eine der ältesten Tierschutzorganisationen Europas – und eine österreichweite Stimme für Tiere.

Als der Wiener Tierschutzverein gegründet wurde, galten Tierquälereien wie Hahnenschlag oder Gänseschießen noch als alltägliche „Volksbelustigungen“. Der Verein gab Tieren erstmals eine organisierte Stimme und legte damit den Grundstein für die österreichische Tierschutzbewegung. Es folgten entscheidende Meilensteine – von der internationalen Vernetzung über den Aufbau moderner Strukturen bis hin zur Eröffnung des Tierschutzhauses Vösendorf, heute Österreichs größtem Tierheim.

Heute werden dort jährlich über 10.000 Tiere betreut – von Hunden und Katzen über sogenannte Nutztiere bis hin zu Wildtieren und Exoten. Seit 2020 ist der Wiener Tierschutzverein unter der Marke Tierschutz Austria österreichweit aktiv. Aus einer Wiener Initiative ist eine nationale Bewegung geworden.

Jubiläum geht weiter: Tierschutzclubbing am 21. März 2026

Weiter gefeiert – und getanzt – wird am 21. März 2026. Beim Tierschutzclubbing sind tierliebe Menschen und jene, die es noch werden wollen, eingeladen, gemeinsam für den guten Zweck das Tanzbein zu schwingen. Udo Huber alias „Mr. Hitparade“ bringt mit seinem Programm „Play & Rec“ die größten Hits der 70er-, 80er- und 90er-Jahre auf die Tanzfläche – ganz im Zeichen des Jubiläums und des gelebten Tierschutzes.



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