FPÖ Lugner/Korp: FPÖ hatte recht – der „Marktraum“ am Naschmarkt ist ein teurer Alptraum

Wien (OTS) -

Kaum zwei Monate nach der groß inszenierten Eröffnung steht im sogenannten „Marktraum“ am Wiener Naschmarkt bereits der erste Stand leer. Für FPÖ-Bezirksparteiobmann LAbg. Leo Lugner und FPÖ-Klubobmann Lukas Korp ist das keine Überraschung, sondern die Bestätigung jahrelanger Kritik: „Die FPÖ hat von Anfang an gewarnt – der Marktraum ist kein Zukunftsprojekt, sondern ein ideologisch motiviertes Fehlkonzept“, so Lugner und Korp unisono.

„Wenn selbst engagierte Standler nach kürzester Zeit erkennen, dass sich der Betrieb wirtschaftlich nicht ausgeht, dann sagt das alles über dieses Projekt“, erklärt Leo Lugner. „Die Realität holt die rot-pinke Wunschwelt ein. Der Marktraum wurde an den Bedürfnissen der Standler und der Kunden vorbei geplant.“

Für Lukas Korp ist klar, dass dies erst der Anfang ist: „Weitere Abgänge werden folgen. Am Ende des Tages bleibt hier maximal eine versiffte, abgeranzte Halle übrig, in der Millionen an Steuergeld versenkt wurden – ein weiteres Prestige-Denkmal für Stadträtin Uli Sima, bezahlt von den Wienerinnen und Wienern.“

Besonders pikant sei, dass der Naschmarkt über funktionierende, gewachsene Strukturen verfüge, die mutwillig zerstört würden. „Anstatt den Markt zu stärken, setzt man auf ideologische Experimente, Bürokratie und teure Umbauten. Die Leidtragenden sind die Standler und die Kunden“, so Lugner weiter.

Die FPÖ fordert ein sofortiges Umdenken: „Schluss mit rot-pinken Prestigeprojekten und Steuergeldverschwendung. Der Naschmarkt braucht Unterstützung für bestehende Betriebe – keine planwirtschaftlichen Experimente, die schon nach wenigen Wochen scheitern“, betonen Lugner und Korp abschließend. (Schluss)