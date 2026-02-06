Mediengespräch des Bürgermeisters: Stadt Wien, Wiener Symphoniker und UniCredit Bank Austria – Spitzenkunst für alle

Wien (OTS) -

Bürgermeister Michael Ludwig, die Wiener Symphoniker und die UniCredit Bank Austria laden zu einer gemeinsamen Pressekonferenz. Im Mittelpunkt stehen neue Akzente in der Zusammenarbeit zur Förderung hochqualitativer Kulturangebote sowie ausgewählte Programmhighlights der kommenden Saisonen, die einem breiten Publikum offenstehen oder frei zugänglich sind.

Datum: Dienstag, 10. Februar

Uhrzeit: 10.00 Uhr

Ort: Stadtsenatssitzungssaal, Wiener Rathaus

Podium: