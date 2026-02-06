- 06.02.2026, 09:00:32
- /
- OTS0013
Mediengespräch des Bürgermeisters: Stadt Wien, Wiener Symphoniker und UniCredit Bank Austria – Spitzenkunst für alle
Bürgermeister Michael Ludwig, die Wiener Symphoniker und die UniCredit Bank Austria laden zu einer gemeinsamen Pressekonferenz. Im Mittelpunkt stehen neue Akzente in der Zusammenarbeit zur Förderung hochqualitativer Kulturangebote sowie ausgewählte Programmhighlights der kommenden Saisonen, die einem breiten Publikum offenstehen oder frei zugänglich sind.
Datum: Dienstag, 10. Februar
Uhrzeit: 10.00 Uhr
Ort: Stadtsenatssitzungssaal, Wiener Rathaus
Podium:
- Michael Ludwig, Bürgermeister der Stadt Wien
- Ivan Vlaho, CEO UniCredit Bank Austria
- Jan Nast, Intendant der Wiener Symphoniker
Rückfragen & Kontakt
Rathauskorrespondenz
Stadt Wien - Kommunikation und Medien, Diensthabende*r Redakteur*in
Service für Journalist*innen, Stadtredaktion
Telefon: 01 4000-81081
E-Mail: [email protected]
Website: https://presse.wien.gv.at
OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT | NRK