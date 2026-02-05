  • 05.02.2026, 15:51:02
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„Das Gespräch“ zum Thema „Hört die Signale: Braucht die SPÖ einen Kurswechsel?“

Am 8. Februar um 22.10 Uhr in ORF 2 und auf ORF ON mit Seltenheim, Lercher, Kowall und Tóth

Wien (OTS) - 

Seit einem Jahr ist die SPÖ wieder Teil der Bundesregierung – doch in Umfragen liegt sie auf historischem Tiefstand. Trotz der Umsetzung roter Kernthemen wie der Mehrwertsteuersenkung auf Lebensmittel oder Maßnahmen bei Mieten kommt wiederholt Kritik aus den Bundesländern. Spekulationen über einen möglichen Gegenkandidaten für Parteichef Andreas Babler am Parteitag in vier Wochen reißen nicht ab. Gelingt Babler doch noch die Trendwende oder braucht die Sozialdemokratie eine strategische Neuausrichtung? Darüber führt Susanne Schnabl am Sonntag, dem 8. Februar 2026, um 22.10 Uhr in ORF 2 und auf ORF ON „Das Gespräch“ mit:

Klaus Seltenheim
Bundesgeschäftsführer SPÖ

Max Lercher
SPÖ-Landesparteivorsitzender Steiermark

Nikolaus Kowall
SPÖ Wien, Gründungsmitglied Sektion 8

Barbara Tóth
Journalistin „Falter“

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